María Aperador (28), criminóloga, alerta de una nueva estafa con IA: "Es imposible detectar que es falso"

"Es imposible detectar a simple vista que es falso". Así de tajante ha manifestado María Aperador, criminóloga y experta en ciberseguridad, su punto de vista sobre las herramientas de inteligencia artificial de generación de vídeo, un filón para propagar bulos.

La creadora de contenido ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se ve a dos presentadores de un telediario -personas reales a simple vista- anunciar lo siguiente: "En este momento se reporta un atentado en el centro de la ciudad de Bogotá".

Esta afirmación es falsa. Según la especialista digital de 28 años, este vídeo que "acabas de ver ha sido creado con la nueva herramienta de inteligencia artificial Veo 3", aplicación de Google que crea clips realistas a partir de descripciones de texto.

Trucos para no caer en el anzuelo

La joven advierte de que este tipo de contenidos son cada vez más habituales y más realistas, lo que obliga a mantener siempre la alerta cuando se esté navegando por internet o deslizando por las redes sociales.

"A partir de ahora estamos muy expuestos a ver este tipo de contenido en redes sociales, que está creado con inteligencia artificial y que nos muestran sucesos que jamás han ocurrido", ha señalado en su perfil de Instagram para, a continuación, explicar dos consejos para identificar los vídeos manipulados.

El primer consejo de la criminóloga especializada en peligros digitales es que los vídeos que circulan en redes sociales suelen evidenciar algún elemento de ficción. "No están bien hechos, busca fallos, desfases en la voz y en la imagen y sobre todo ciertas partes pixeladas del vídeo", sugiere.

En segundo lugar, aconseja que "vayas a leer en comentarios. Muchas veces los mismos usuarios ya alertan que ese vídeo es falso". Por lo tanto, insiste en la importancia de pensar dos veces antes de actuar y difundir imágenes o vídeos de dudosa procedencia.

La proliferación de vídeos distorsionados por algoritmos de inteligencia artificial también va a ser cada vez más común en España, ya que en julio de este año Google hizo accesible Veo 3 a través de Gemini con una suscripción a Google AI Pro.

De hecho, según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, las fake news se comparten en redes sociales un 70% más que las noticias verdaderas, ya que suelen apelar a emociones fuertes y al sensacionalismo.