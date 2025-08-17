Las personas mayores han pasado de escribir cartas para estar en contacto con las personas lejanas a, en aproximadamente medio siglo, tener a disposición teléfonos inteligentes y, en los últimos años, a la inteligencia artificial.

Un jubilado de Cádiz de 89 años se ha atrevido a mantener una conversación con un chatbot de inteligencia artificial que ha desatado las carcajadas de su nieta, Esther, quien ha subido un vídeo en el que se ve cómo su abuelo mantiene una divertida conversación con el algoritmo.

"No sé quién eres, no sé si conoces Cádiz", comienza el hombre, entre risas. La IA, para su asombro, le responde de forma muy natural diciendo que "conoce Cádiz un poco y que su historia fenicia es realmente impresionante".

A continuación, el abuelo de Esther le ha preguntado si "ha probado las tortillas de camarones que se hacen en la provincia de Cádiz. La respuesta, una vez más, desata las carcajadas de ambos: "Claro que sí, las tortillas de camarones son deliciosas".

El vídeo, donde se ve como el jubilado conversa por primera vez en su vida con una IA, se ha convertido en tendencia en redes sociales después de que lo republique la popular cuenta @postureoespanol, superando los 16.000 Me Gusta.

Le pregunta por su edad

El diálogo ha continuado con una pregunta directa y a menudo controvertida cuando se trata de una conversación eminentemente humana. "¿Tú te imaginas los años que tengo?", le pregunta sin tapujos a la aplicación.

Esta reponde que no lo sabe a ciencia cierta, pero que "se nota que tienes mucha experiencia y muchas historias fascinantes que contar", fiel a la tendencia de la IA a decir cosas positivas sobre sus interlocutores.

Contra todo pronóstico, el abuelo le preguntó qué edad tenía ella, ya que la voz que estaba proyectando era de mujer. Esta, sin faltar a la verdad, le confiesa que "no tengo edad como tal, pero puedo ser tan joven o vieja como tú quieras imaginar".

El jubilado, a su vez, reacciona diciendo que le parece "estupendo, porque eso es lo que me pasa a mí, que todo el mundo que he cumplido 89 años, pero yo quiero que me digan que tengo 23".

Brecha digital, amplificada

El caso del protagonista, que se siente como pez en el agua, es una rara avis, ya que, según la marca de electrónica SPC, el 75% de las personas mayores no saben utilizar un smartphone y 9 de cada 10 usuarios tienen problemas para manejar sus teléfonos móviles.

La brecha digital se agrava todavía más en la actualidad, dado que el avance de la inteligencia artificial la convierte en una herramienta indispensable que, a ciertas edades, es más complicado llegar a comprender.