Una mujer (64 años) explota contra las entrevistas de trabajo hechas por IA: "No voy a hablar 30 minutos con una máquina"

Una mujer realiza una vídeo llamada con un robot en una imagen generada por IA.

El uso de la inteligencia artificial también se ha extendido a los procesos de selección de personal de las empresas. Cada vez es más habitual que, al menos en las entrevistas iniciales, los responsables de recursos humanos deleguen la tarea en chatbots.

Estas prácticas han despertado una gran indignación entre personas desempleadas que se niegan a que un robot decida, aunque sea parcialmente, el devenir de la candidatura. Una de estas personas es Debra Borchardt, una escritora de 64 años que lleva tres meses buscando trabajo.

En un reportaje del diario Fortune, esta mujer ha tildado como "humillación" el proceso de ser entrevistada por una IA en su objetivo de encontrar un empleo. Explica que, tras diez minutos de conversación, se marchó porque la llamada había sido irritante e impersonal.

La profesional editorial ha manifestado que "después de la tercera pregunta simplemente salí", muy convencida de que "no iba a quedarse 30 minutos hablando con una máquina".

En este momento vital, cerca de la jubilación, la búsqueda de empleo es una montaña cada vez más alta para Debra. Cuenta que "buscar trabajo ahora mismo es tan desmoralizante y agotador que someterse a esa humillación añadida es ir demasiado lejos".

Las empresas se suben a la IA

Además, ha añadido que "no quiero trabajar en una empresa si el responsable de Recursos Humanos ni siquiera tiene tiempo para hablar conmigo", mostrándose contraria al plan de muchas empresas de apoyarse en las herramientas de IA para agilizar los procesos de contratación.

En España, según un informe realizado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), en 2024, el 11,4% de las empresas españolas adoptó la inteligencia artificial. En el caso de las compañías con más de 249 personas empleadas, el porcentaje asciende al 44%.

En redes sociales hay testimonios de usuarios que han comentado que la experiencia fue extraña porque el robot tendía a repetir preguntas y que el clima de la entrevista era deshumanizado porque "hablas ante una pantalla en negro" o en frente de una máquina fría y distante.

En Fortune han recogido declaraciones de expertos en Recursos Humanos, que defienden que la IA puede ayudar a los responsables de contratación a ahorrar tiempo en las primeras rondas.

Adaptarse o asumir las consecuencias

Priya Rathod, editora de tendencias laborales de Indeed, explica que en "contrataciones a gran escala, como atención al cliente, comercio minorista o puestos tecnológicos de nivel inicial, esto es cada vez más común".

En este sentido, si demandantes de empleo como Borchardt rechazan sin contemplaciones ser entrevistados por este tipo de herramientas, los trabajadores que sí se adapten al cambio tendrán más opciones de conseguir trabajo.