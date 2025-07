Pedro Cavadas, médico español, advierte sobre la IA: "El ser humano dejó de evolucionar, cada vez somos más tontos"

Pedro Cavadas nació en Valencia en 1964 y se licenció en medicina. Durante su carrera se ha especializado en cirugía reconstructiva y se ha convertido en una reconocida eminencia con mucho protagonismo en los medios de comunicación, donde nunca deja indiferente a nadie.

En una entrevista en Radio Televisión Española, al doctor se le pidió que diera su opinión sobre la inteligencia artificial en el sector de la medicina y si va a ser capaz de suplantar la humanidad de los médicos.

La tecnología y la robótica ya son elementos clave dentro de los quirófanos y de la investigación sanitaria, pero Cavadas considera que la IA avanza a una velocidad que nosotros no podemos alcanzar. Y afirma: "El ser humano dejó de evolucionar, cada vez somos más tontos".

Además, augura que muy pronto surgirá una colisión entre los cada vez más sofisticados algoritmos y el ser humano, dejando claro que no confía en la coexistencia entre unas IAs cada vez más resolutivas y una población cada vez más asustada.

"Parece inevitable que en algún momento entrará en conflicto", señala. No obstante, aún no se atreve a ahondar en qué tipo de conflicto se podría desarrollar, pero sí está seguro de que no ve "un futuro brillante".

En el programa Plano General de La 2, Cavadas, cuya fundación se dedica a la cirugía reconstructiva en países en vías de desarrollo y que ha dejado para la historia algunas intervenciones de extrema complejidad, ha expresado sus dudas sobre si la sociedad podrá asimilar esta revolución algorítmica.

En este sentido, ha cargado contra la capacidad de evolución del ser humano y se ha mostrado muy crítico con la sociedad actual. Sostiene que hace "ya mucho tiempo que el ser humano dejó de evolucionar. No somos más listos. Es más, cada vez somos más tontos".

El doctor Cavadas explica que "cada generación es un poco más tonta porque está menos estimulada, con todas las excepciones del mundo", achacando la falta de motivación como una de las principales razones de los males actuales.

Finalmente, ha sentenciado que el nivel "al que avanza, evoluciona y mejora la inteligencia artificial, nunca jamás vamos a llegar a esa velocidad". Por lo tanto, su mensaje no transmite tranquilidad sobre la posibilidad de que los médicos sobrevivan al auge de la IA.