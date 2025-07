El smartphone de bolsillo que agiganta tus experiencias: así es el nuevo vivo X200 FE

A veces, el tamaño sí importa. Especialmente cuando hablamos de la tecnología que nos acompaña en la vida diaria. A veces, lo que más se agradece de un smartphone es que no se note. Que no pese. Que quepa en el bolsillo. Pero que esté preparado para todo. Para capturar toda la emoción de tu artista favorito en un festival, para grabar con nitidez en mitad de una multitud o para seguir funcionando cuando no tienes un enchufe cerca. Porque, en cuestiones de tamaño, no se trata de renunciar, sino de encontrar lo esencial. Y eso es precisamente lo que propone el nuevo vivo X200 FE: un smartphone compacto que no sacrifica ni calidad en las fotos ni horas de batería.

X200 FE Black Lifestyle.

Ligero y diseñado para destacar, el nuevo vivo X200 FE aterriza en España para demostrar que no hay que renunciar a nada por tener un móvil cómodo y manejable. Con una pantalla de 6,31 pulgadas, triple cámara profesional ZEISS y una batería BlueVolt de 6.500 mAh, concentra lo mejor de la tecnología en la palma de tu mano (o en tu bolsillo). Es ideal para quienes buscan un diseño estilizado pero no están dispuestos a sacrificar ni potencia, ni fotografía, ni autonomía. Y todo ello, por menos de 800 euros para suscriptores de vivoonlinestore, que pueden beneficiarse de un descuento exclusivo de 100€ (no acumulable) con el código VIVOFE100 (PVP final 749 €). Es una oferta por tiempo limitado -hasta el 31 de agosto- con la que, además, el cliente puede llevarse de regalo un cargador de 90W y unos auriculares TWS 3e de regalo (valor de 105 € en total).

Además, vivo también ha lanzado una oferta exclusiva de lanzamiento para el resto que te dejará con la boca abierta: aunque el nuevo X200 FE tiene un precio oficial de 849 euros, puede adquirirse por 769 euros aplicando el código promocional VIVOX200FE (es decir, con un descuento exclusivo de 80 euros). Esta oferta, también por tiempo limitado, incluye igualmente un cargador vivo FlashCharge de 90 W y los auriculares inalámbricos TWS 3e.

Quizás, lo primero que destaca del X200 FE es su pantalla plana con calibración de color ZEISS, de 6,31 pulgadas. Un prodigio visual que, sin embargo, no supone un problema de espacio, ya que el dispositivo se siente sorprendentemente ligero en la mano. De hecho, con un peso de apenas 186 gramos y un grosor de 7,99 mm, se convierte en uno de los modelos más delgados y manejables del segmento. Y todo ello sin renunciar al estilo: el marco metálico, junto a su parte trasera con acabados premium, le otorgan un aspecto elegante sin comprometer la ergonomía.

Triple cámara profesional con lente Sony

X200 FE Ultra light.

Pero lo que realmente marca la diferencia en el X200 FE es su sistema de cámaras. El módulo principal es una ZEISS de 50 MP, lo que garantiza capturas nítidas y luminosas incluso en condiciones de poca luz. Este sensor se combina con un superteleobjetivo ZEISS de 50 MP (que ofrece un zoom óptico de 3x y digital de hasta 100x) y con una lente ultra gran angular de 8 MP, lo que permite explorar diferentes tipos de fotografía sin esfuerzo, desde su Aura Light para obtener calidad de estudio, hasta Modo Fotografía Urbana o retrato multifocal con estilo clásico cinematográfico.

Y especial atención merece el nuevo Modo Escenario, diseñado específicamente para conciertos, festivales y eventos con condiciones de iluminación complejas. Integra el sensor telefoto avanzado con algoritmos desarrollados por vivo y aplica ajustes personalizados para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Captura los rasgos faciales con una claridad realista, entregando colores precisos, tonos suaves y una saturación vibrante, ideal para inmortalizar cada momento bajo el reflector. En la parte frontal, el X200 FE monta una cámara selfie de 50 MP, ideal para videollamadas o, simplemente, para grabar tu próximo reel en la más alta calidad.

Rendimiento fluido y potencia equilibrada

X200FE Black Right

En la parte más técnica, el corazón del dispositivo es un procesador Dimensity 9300+, con 4+4 núcleos grandes, que garantiza un rendimiento eficiente y equilibrado. Acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, el X200 FE puede con todo: desde aplicaciones exigentes hasta juegos de última generación. El dispositivo funciona con Funtouch OS 15, basado en Android 15, lo que garantiza fluidez en la experiencia de uso y acceso a las funciones más recientes del ecosistema Android.

Para reforzar su apuesta por el rendimiento, vivo ha incorporado un sistema de refrigeración por grafeno en cinco capas, con VC de 3800 mm², que disipa el calor de forma eficiente incluso en sesiones prolongadas de gaming o uso intensivo. Así, el usuario puede disfrutar de todo su potencial sin preocuparse por el sobrecalentamiento.

Otro de los grandes puntos fuertes del vivo X200 FE es su batería BlueVolt de 6.500 mAh, que proporciona autonomía para toda la jornada incluso con un uso intensivo. Y si en algún momento necesitas enchufarlo, lo mejor llega con su carga rápida de 90W FlashCharge, que permite cargar el 50% del dispositivo en apenas 30 minutos y el 100% en menos de una hora.

Esta combinación de batería de larga duración y carga ultrarrápida convierte al X200 FE en el aliado perfecto para quienes pasan el día fuera de casa. No importa si se trata de grabar un concierto, editar el próximo reel para redes sociales, ver series o jugar al último videojuego del mercado… la autonomía está siempre garantizada.