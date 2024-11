Adiós a los radiadores: el maravilloso invento de Lidl que te mantiene caliente en todo momento por menos de 40 €

El invierno está a la vuelta de la esquina, y con ello la bajada de temperaturas que ya se está notando en la geografía española, afectando en mayor medida a nuestros bolsillos y obligándonos a tener que encender la calefacción.

La temporada de mantas ya ha comenzado, marcando el inicio de esos días en los que el frío invita a quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y buscar el máximo confort.

Y desde luego no podía ser más oportuno el descuento de Lidl, en uno de los productos más imprescindibles de esta época. Concretamente estamos hablando de una manta eléctrica, que no solo nos ofrece el calor doméstico habitual, sino también funciones inteligentes que nos permiten regular la temperatura al gusto.

Manta eléctrica. Lidl.

La cadena cuenta con esta manta eléctrica para aportar un poco de calor al tiempo que también cura los dolores musculares en riñones o espalda. Está diseñada con una tela gruesa que lleva en el interior una resistencia eléctrica recubierta de un material aislante.

Además, ofrece un calentamiento muy rápido con 6 niveles de potencia que podemos controlar fácilmente y con una potencia máxima de 110 W. Asimismo, también dispone de un control electrónico de la temperatura con sistema de seguridad y un apagado automático después de 3 horas.

Pero eso no es todo, y es que incluye una funda extraíble fácil de cuidar e higiénica que puede lavarse a máquina hasta 30 °C con un programa de lavado delicado.

Está diseñada con materiales suaves al tacto, convirtiéndola en un complemento práctico para el hogar. Además, es importante resaltar que, con este producto, no se ve comprometida la estética de tu hogar, ya que puedes elegirla hasta en dos colores diferentes: beige y gris.

En cuánto a sus medidas, esta manta térmica eléctrica posee un tamaño de 180 cm de largo y 130 cm de ancho, dejando espacio para que hasta dos personas puedan usarla al mismo tiempo.

Y por si todo esto no fuera suficiente, Lidl vende este imprescindible tirado de precio. De manera exclusiva en su web, la cadena alemana lo ha rebajado en un 60%, dejando que este se sitúe en tan solo 39,99 euros.

Otros esenciales

No obstante, este no es el único producto de la cadena alemana que ha desatado la locura de los consumidores. De hecho, la semana pasada arrasó en ventas con la chimenea eléctrica que está disponible por 99,99 euros.

Es, sin lugar a dudas, una alternativa ideal para muchos hogares, especialmente para aquellos que residen en un piso o están de alquiler en un inmueble, donde las estufas de pellets no son una opción viable por sus complejas instalaciones de salidas de humos.

Con una potencia de 2000 W, tres modos de calentamiento y tres programas regulables, nos encontramos con una chimenea eléctrica perfecta para combatir el frío y que además se puede regular tanto a través del mando remoto desde su sofá hasta el termostato digital en la pantalla táctil.

Una de las ventajas de la chimenea que tiene a la venta Lidl es que no necesita de una compleja instalación, por lo que no hay que recurrir a los servicios de ningún técnico, ni tampoco para limpiar su tiro, puesto que no necesita disponer de uno al no emitir humos.