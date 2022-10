Movistar sufre un ciberataque y recomienda a sus usuarios cambiar las contraseñas de WiFi

Movistar ha comenzado a comunicar a sus clientes de España la necesidad urgente de cambiar las contraseñas de sus routers WiFi, ya sean domésticos o empresariales, después de que el equipo de seguridad haya detectado un acceso no autorizado dentro del sistema, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Esta incursión en el sistema ha tenido acceso a los datos técnicos o configuraciones de algunos equipos que prestan los servicios asociados al teléfono fijo del usuario, es decir, al router, decodificador del televisor o el amplificador WiFi. Es por lo que la compañía ha comenzado a pedir a los clientes de Movistar y O2 que cambien la contraseña de acceso a tu WiFi para evitar un posible acceso no deseado.

La compañía de telecomunicaciones expone, tal y como ha adelantado Expansión, que el acceso a los datos técnicos no permiten la identificación directa de los clientes y sus viviendas, pues son el identificador único del dispositivo (la MAC) y detalles del fabricante del equipo, configuración de los puertos de la conexión, nombre de la red WiFi y su contraseña. Pero insiste en la importancia de cambiar la contraseña del router para incrementar la seguridad de la red.

Por su parte, desde Movistar indican que han tomado de forma inmediata las medidas necesarias para que esta circunstancia no vuelva a producirse, al tiempo que confirman que no está afectado ningún otro dato o información de carácter sensible de los clientes como nombre y apellidos, dirección postal, datos de facturación, cuenta bancaria, detalle de llamadas...

Cómo cambiar la contraseña del WiFi

Para cambiar la contraseña del router en casa habrá que hacerlo a través del siguiente enlace https://www.movistar.es/claverouter. Una vez ahí bastará con introducir los diferentes datos de acceso al área privada, ir a la parte WiFi y cambiar la contraseña en WiFi y WiFi Plus —según el router—.

Y es que la manera más fácil de cambiarle la contraseña a tu router Movistar es haciendo uso del portal Alejandra de la compañía. En este enlace dan todos los pasos ya establecidos, que serían los siguientes:

Debes asegurarte de que tu router esté encendido y tenga conexión a Internet, y usa un ordenador que esté conectado a dicho router, ya sea por cable o por WiFi. Una vez hecho, accede desde este enlace del Portal Alejandra, e inicia sesión en el área privada de Mi Movistar con tus datos. Si no lo has hecho, dale al botón de "Regístrate".

Espera unos momentos, y luego, en la interfaz de gestión, haz clic en "WiFi/Contraseña" o "WiFi Plus/Contraseña", dependiendo del router.

Una vez dentro, podrás cambiar la contraseña a una combinación alfanumérica de 8 caracteres. Es importante que sea relativamente segura, y que te la apuntes en otro lugar para tenerla siempre a mano. Guarda los cambios, y listo.

Recuerda que una vez cambiada la contraseña, deberás volver a conectar tus dispositivos WiFi al router introduciendo la nueva.

En caso de que sea cliente de O2, la operadora secundaria de Telefónica en tu línea, también debes seguir una serie de pautas para mantener seguro tu WiFi. Lo cierto es que es bastante más fácil de lo que aparenta, ya que en tu router de O2 tienes todos los datos que necesitas en caso de que tengas un router HGU de la firma.

Accede a un ordenador con conexión a Internet. Sirve tanto el cable Ethernet como el WiFi.

Detrás del router, en la parte de abajo encontrarás una serie de pegatinas con unos datos. En ellas, verás una dirección que comienza con http, además de un usuario y contraseña. Sácale una foto o apúntala en donde puedas.

Introduce de manera exacta la dirección en la barra de direcciones de tu navegador (ojo, no en Google). Te pedirá que accedas con las credenciales que están en el router.

Una vez hecho esto, habrás entrado en el propio router. Dentro de Menú, deberás buscar la opción "Cambio de contraseña del router".

Cambia la contraseña del router. Por supuesto, debe ser lo más segura que puedas, y si es posible, tendrás que apuntarla en otro sitio para que no se te olvide.

Confirmamos, y la contraseña se habrá establecido por completo. Recuerda que al cambiar la contraseña, los dispositivos conectados por WiFi se desconectarán, y tendrás que añadir otra vez las redes con la contraseña nueva.

