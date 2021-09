Portátiles profesionales, PCs y monitores: las mejores ofertas de la semana en HP

La tienda oficial online de HP estrena durante estos días El Rincón del Profesional, un espacio en el que recopilan descuentos y ofertas en equipos informáticos especialmente orientados al público profesional.

En HP Store habrá ofertas semanales en equipos profesionales como ordenadores portátiles, ordenadores de escritorio y formatos All in One, así como descuentos en el periférico por excelencia en cualquier mesa de trabajo: monitores. Entre los productos que se pueden encontrar durante esta semana están los siguientes:

Ofertas en portátiles

Portátil HP Elite

En la sección de ordenadores portátiles, hay rebajas en equipos Chromebook, que incluyen el sistema operativo de Google Chrome OS, y también en la gama Elite y ProBook de HP.

Hay descuentos en todas las gamas, desde los portátiles de entrada hasta los equipos más potentes y convertibles a formato tablet táctil como el HP Elite X2 G4 Tablet.

Descuentos en PCs profesionales HP

Si la portabilidad no es una prioridad, y prefieres anteponer el rendimiento, las ofertas hasta el 26 de septiembre también incluyen los PCs profesiones de sobremesa.

HP All In One

HP dispone de distintos formatos, desde torres tradicionales, a microtorres, ordenadores de escritorio y equipos todo en uno, para aquellos que busquen simplicidad y diseño. El All in One HP 205 G4 integra todo el ordenador tras la pantalla de 21,5 pulgadas e incluye todos los periféricos para montarlo y empezar a trabajar al instante.

Por último, para completar el setup de tu nuevo ordenador, o para ampliar el espacio de trabajo actual hay ofertas en monitores de 20,7 y 21,5 pulgadas, con resolución FullHD y tratamiento antirreflectante.

Puedes encontrar muchas más ofertas en HP Store.

