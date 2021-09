Madhav Sheth: "Los televisores de realme llegarán a España en el primer trimestre"

realme se encuentra en un momento dulce tanto en España como a nivel global. Esta semana han presentado su primer portátil y tablet, que llegarán a España en noviembre. Aunque nació en 2018 fue en octubre de 2019 cuando desembarcó en territorio nacional. Entonces lo hacía con la mirada puesta en Europa, sin embargo, tras expandirse por el continente ahora las miras se han girado también hacia el mercado latinoamericano donde ya han dado el salto.

En este tiempo se ha convertido en la marca de telefonía móvil que más rápido crece en cinco trimestres consecutivos habiéndose colocado en el Top 6 de marcas de este tipo a nivel global, así como la top 5 en Europa. Sin embargo, la importancia de España en su hoja de ruta es clave y se marcan como objetivo estar entre las tres marcas más vendidas en el país el próximo año.

Así de ambicioso se muestra Madhav Sheth, vicepresidente de realme y CEO de la compañía para Europa, América e India, que no sólo es su país natal, sino también el mercado más importante de la compañía. Su responsabilidad en la estrategia de la empresa es crucial y charla con Omicrono acerca del mercado español, la estrategia de hacer crecer su ecosistema más allá de los móviles con portátiles, tablets y televisores o cuáles son los puntos fuertes de realme para el mercado español.

Madhav Sheth ronda los cuarenta años. Es un tipo educado y afable que habla inglés con marcado acento y a toda velocidad, se muestra encantado de estar por primera vez en España "el país es increíble, el clima es muy agradable, me encanta el ambiente de la gente. Me he sentido muy bien recibido", reconoce antes de pasar a despiezar a OMICRONO, con una visión precisa, algunas de las claves del éxito de la compañía.

realme se ha caracterizado por combinar calidad y el precio, ¿cómo ha sido la respuesta del mercado español al respecto?



Es una combinación matadora siendo muy honestos. Creo que tenemos un punto de precio muy bueno en todas las categorías, desde la gama de entrada C hasta la serie GT que son auténticos topes de gama. Lo que queremos es que el usuario se asegure tener más opciones donde elegir en el punto de precio, algo que ahora mismo no tienen.

¿Qué busca el español en realme?

Tanto a nivel global como en el mercado español la gente paga por las especificaciones del teléfono y la relación de éstas con el precio. Es una combinación extremadamente importante. Y tras la pandemia es todavía más importante. La experiencia de usuario va de la mano de tener especificaciones potentes y las marcas que compitan únicamente en especificaciones no ganarán si no tienen una buena experiencia de usuario.

La experiencia de usuario que ofrecemos en realme con nuestro software es extremadamente fluida y limpia, creo que es una de las experiencias de interfaz más agradables que se pueden encontrar en Android ahora mismo.

Con la línea GT buscan establecer una nueva marca reconocible en el mercado, ¿cómo es para realme introducir una marca nueva?

realme no es una marca nueva. Concretamente somos una marca de mil días, tres años, y estamos creciendo en todos los segmentos de precio en este momento. La nueva marca GT es una de las más ambiciosas que hemos hecho hasta ahora y la respuesta ha sido buenísima, cuando lanzamos vendimos miles de unidades en menos de cinco minutos.

La respuesta del mercado español fue increíble. Creo que la gente ha entendido muy bien el potencial que ofrecemos en especificaciones, experiencia de usuario y diseño. El GT es un teléfono muy bonito. El diseño es algo importantísimo para nosotros, jamás lo comprometeremos, tanto las terminaciones en la línea GT como en el resto de familias es algo que hemos cuidado mucho y es una de nuestras prioridades. Es importante cómo se siente el teléfono, queremos asegurarnos de ofrecer los mejores diseños a los consumidores.

Hace unas semanas lanzaron MagDart, ¿cómo se combina ser una marca que va a calidad /precio con innovar y desarrollar nueva tecnología como esta?

Creemos que la tecnología tiene que ser algo de masas y creemos en la economía de escala. No quiero llevar esta tecnología a un sólo teléfono sino también a todo tipos de dispositivos incluyendo el ecosistema IoT.

Si somos capaces de hacer masiva esta tecnología el costo de la innovación se reduce por completo, por lo que es algo que realmente queremos hacer, asegurarnos de traer tecnologías cada vez más asequibles al consumidor.

El siguiente paso que vamos a dar el próximo año es lanzar la carga rápida de 125 W, la solución de carga más rápida del mundo. Los actuales 65W es algo que le encanta a nuestros usuarios, pero los 125W van a ser algo mucho más querido.

Más allá de sistemas de carga, el próximo año en realme vamos a tener muchas más novedades en innovación. Téngalo por seguro.

En España queremos ser los número 3 a finales del año que viene.

Su ecosistema es cada vez más amplio, ahora han crecido con portátiles y tablets pero ¿cuándo tendremos los televisores realme por aquí?

Creo que los televisores deberían estar [en España] en el primer trimestre del próximo año.

¿Qué es lo más importante para establecer un ecosistema en España? ¿Precio, características, compatibilidades?

Creo que todo es importante. Tanto las características como el precio, al final la clave está en dar poder de elección al usuario. Todo es importante en el ecosistema de internet de las cosas. Lo que estamos haciendo es una mayor producción de dispositivos IoT: tabletas, portátiles, televisores, audio, wearables... todo tipo de dispositivos y tecnologías que también queremos lanzar en el mercado español.

En España han lanzado todavía pocos dispositivos inteligentes como su primer robot aspirador pero ¿cómo ha sido la acogida del mercado español más allá de los smartphones?

Aunque todavía no hemos lanzado todo lo que queremos de nuestro ecosistema, lo que sí he visto es que nuestros clientes están muy entusiasmados con la llegada de dispositivos como portátiles y tabletas. Me emociona bastante que nuestros clientes. Estoy bastante emocionado de que nuestros clientes estén esperando nuestros nuevos productos que, definitivamente, les van a encantar.

¿Qué podemos esperar de realme en el futuro cercano?

En España queremos ser los número 3 a finales del año que viene. A nivel global somos los número 6 en un conjunto de 61 mercados, pero queremos asegurarnos de que, con independencia de los mercados en los que hayamos entrado, estaremos entre los 5 fabricantes de todos los mercados. Esa es nuestra visión para el próximo año.

