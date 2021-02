El truco de la policía para que no les grabes: poner música con derechos de autor

Vivimos en unos tiempos extraños, en los que llegar a subir contenido a Internet puede ser un deporte de riesgo, algo común en España. Pero a situaciones peculiares, medidas peculiares. O eso debieron pensar estos oficiales del cuerpo de policía de Beverly Hills, que intentaron evitar ser grabados en Instagram con música con derechos de autor.

No, no es una broma. Tal y como podemos leer en Vice, el viernes pasado un activista intentó grabar en el interior del departamento de policía de Beverly Hills, con la excusa de presentar un formulario para obtener imágenes de la cámara corporal de un policía. La idea de Sennett Devermont era destapar el acto de un policía que le impuso una multa, a su juicio, injusta.

La reacción de los agentes, para evitar el directo de Instagram que estaba realizando Devermont, fue cuanto menos, peculiar; los policías empiezan a reproducir música con copyright, en un claro intento de conseguir que Instagram bloqueara la transmisión.

Música con derechos de autor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALWAYS FILM THE POLICE #AFTP (@mrcheckpoint_)

Tal y como podemos ver en este fragmento del directo de Sennett, los agentes se disponen a poner música con copyright en el momento en el que el activista empieza a hacerles preguntas. La conversación entre Devermont y el sargento del cuerpo, Billy Fair, al principio es cordial. No es hasta el momento en el que Devermont empieza a transmitir en directo la grabación cuando Fair se molesta y reproduce la música.

Fair deja de responder a las preguntas cuando Devermont le informa que está retransmitiendo el incidente, y saca su teléfono móvil para reproducir música. No se limita simplemente a reproducir la música con derechos de autor; deja de responder las preguntas de Devermont y le ignora activamente, mirando su teléfono y afirmando que "no puede oírle".

Rápidamente, los espectadores del directo (que no fue bloqueado) empezaron a reírse del suceso, ya que Fair intentaba de forma fútil usar las políticas de protección de copyright de las redes sociales para bloquear el directo de Devermont. Y es que lo que seguramente Fair no sabía, es que Instagram no se limita al audio.

Instagram y el copyright

Es cierto que la gran mayoría de las redes sociales, especialmente Instagram, se han vuelto muy estrictas en lo que respecta al copyright. De hecho, la red de Zuckerberg ha avisado en muchas ocasiones que no se puede publicar vídeo que contenga música, incluso si esta se está reproduciendo en segundo plano, ya que está sujeta a una potencial eliminación.

El sargento Fair reproduciendo música. Sennet Devermont Omicrono

No obstante, Instagram actualizó sus políticas en marzo del 2020 sobre las transmisiones en vivo. Y es que aconsejaba a las personas que solo usaran clips cortos de música y que se aseguraran de que hubiera un "componente visual" en los vídeos. Según Instagram, "el audio grabado no debe ser el propósito principal del vídeo". En una declaración de un portavoz de Instagram a Vice, este declaró que sus restricciones "toman en consideración lo siguiente: cuánto del vídeo total contiene música grabada, el número total de canciones en el vídeo y la duración en segundos de cada canción incluida en el vídeo".

Si tenemos en cuenta todo esto, entonces el intento de Fair es inútil, ya que se reproduce una fracción muy leve de las canciones que el sargento reproduce y, además, lo hace de manera accidental. Eso sin contar que es muy poco probable que el grupo 'afectado' denuncie las imágenes por copyright.

Eso no exime a Instagram de sus propios fallos; en la pandemia hemos visto como artistas de alto perfil han sido penalizados por tocar sus propias canciones en directos de la plataforma.

Lo más interesante es que este no parece un incidente casual. En una parte separada del directo, Devermont se vuelve a acercar a Fair en el exterior. Los sucesos ocurren casi de forma exacta; Devermont empieza a hacer preguntas, y Fair reproduce la música. Fair, además, asegura "no oírle" de nuevo, sosteniendo el teléfono.

Lo mismo ocurrió semanas antes en otro directo compartido de forma privada con Vice por el propio Devermont, en el que otro policía imita a Fair intentando reproducir canciones con derechos para silenciar al activista. Los vídeos de Fair están "actualmente bajo revisión", según la policía de Beverly Hills.

