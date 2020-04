El Amazon Prime Day podría retrasarse por culpa del coronavirus

El Amazon Prime Day es uno de los eventos más esperados del año. Es el día en el que podemos conseguir cosas increíbles por Amazon a un precio muy reducido. Pero a diferencia de otros años, el 2020 es un año especial, marcado por el coronavirus y la crisis que nos asola. Por lo tanto no sería de extrañar que Amazon retrasara tamaño evento.

Como ya es habitual, los Amazon Prime Day se celebran usualmente en julio. Pero este año todo parece indicar, según informan Reuters y The Verge, que el Amazon Prime Day 2020 no se celebrará este julio. La fecha habría sido pospuesta hasta agosto, y esa fecha tomándola como muy temprana.

No es difícil imaginar el por qué de esta decisión; el Amazon Prime Day es el día, con diferencia, en el que más se hacen pedidos a Amazon. Una situación que podría ser un completo desastre para la crisis que vivimos, ya que pondría en peligro tanto a miles de trabajadores como a miles de familias.

El Amazon Prime Day podría no celebrarse

Cajas de Amazon.

El retraso en el evento tendría consecuencias nefastas para la compañía, ya que el exceso de dispositivos con descuento le granjearía a Amazon pérdidas de al menos 100 millones de dólares. El que se ha convertido en el evento de compras más grande de la historia de Amazon (al menos en su edición pasada) podría verse totalmente retrasado.

No se sabe hasta qué fecha, y aunque se habla de agosto como posible fecha elegida, la situación del coronavirus podría cambiar drásticamente, llevando la celebración incluso al año 2021 si se terciara. Para que nos hagamos una referencia, Amazon vendió el año anterior más de 175 millones de artículos durante los 2 días del Amazon Prime Day 2019.

La decisión no ha sido oficial, pero en vista de que otros tantos eventos se han cancelado (como la WWDC o el Salón del Automóvil de Ginebra) no sería raro que Amazon diera finalmente el paso. Incluso los Juegos Olímpicos han sido pospuestos.

Amazon y el coronavirus

Amazon Prime Video. Chema Flores

Si bien aún es posible comprar en Amazon, no son pocas las precauciones que el gigante empresarial está tomando frente al coronavirus. En Francia e Italia los envíos están restringidos, y solo se pueden pedir productos de primera necesidad. En nuestro país se siguen admitiendo envíos, pero se priorizarán los envíos que lleven productos de primera necesidad.

Aún con todo, la empresa recomienda no realizar envíos que no sean esenciales, ya que en el proceso del pedido se está poniendo en riesgo la vida tanto de las personas que reciben los paquetes como de las personas que los reparten. Es cierto que la OMS ya aclaró que las compras online no suponen un riesgo, pero el desplazamiento de los repartidores y el encuentro con las personas podría propagar el virus.

Por ende, el desastre que ocasionaría un posible Amazon Prime Day a plena potencia en plena crisis sería muy severo. Aún queda por ver la respuesta oficial de Amazon, que ha declinado hacer comentarios. Pero lo más seguro es que disfrutemos el Amazon Prime Day en otro mes del año... o incluso en otro año.