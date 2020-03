Las mejores web para hacer la compra online y que llegue a tu casa en 2 horas

Si vives en una zona de alta probabilidad de contagio de coronavirus y el Gobierno de tu comunidad ha adoptado medidas habrás comprobado lo difícil que es hacer la compra. Colas de personas motivadas por el miedo acercándose al supermercado más cercano para ataviarse de la mayor cantidad de personas posible, haciendo que el ir a compar sea casi una odisea.

Existe la alternativa más lógica: hacer la compra online. Es un recurso sencillo que permite que en unas pocas horas tengamos nuestra compra sin siquiera pisar el establecimiento. Pero, ¿y si lo necesitamos ya? Existen plataformas que tienen esto en cuenta y que permiten compras ultrarrápidas, de incluso apenas 2 horas.

Repasamos estas plataformas para que puedas hacer tus compras sin ningún tipo de problema en apenas un par de horas, y así esquivar lo máximo posible el riesgo a contraer el tan temido coronavirus.

Amazon Prime Now

Uno de los mejores servicios para realizar la compra rápida y fácil es Amazon Prime Now. Es un servicio con un único problema: es necesario ser miembro de Amazon Prime para usarlo, pero nos permite realizar compras con entrega ultrarrápida en tan solo 2 horas totalmente gratis.

Sólo funciona para ciertas zonas; Madrid, Barcelona y Valencia. Dado que la Comunidad de Madrid ha adoptado medidas frente al coronavirus decretando el cierre de las escuelas durante 15 días, este servicio podría salvarte la papeleta y, de paso, darte la excusa ideal para adquirir Amazon Prime y tener entrega gratis en un día. Simplemente tendremos que escoger más o menos qué queremos del marketplace, haciendo una compra totalmente normal y en unas 2 horas la recibiremos.

Carrefour

La popular cadena de supermercados también tiene servicio de compra online con entrega en 2 horas. Aquí hay una pequeña diferencia; no recibiremos el paquete en 2 horas siempre, sino que por el contrario tendremos que elegir un horario en función del código postal que tengamos, así como ver si este servicio de entrega está disponible.

Ejemplo de horarios en una tabla.

En la web de Carrefour podremos poner nuestro código postal y comprobar si el servicio de entrega está disponible. A la hora de realizar al compra tendremos que escoger un horario, aunque lo bueno es que suelen ser franjas de horarios de 2 horas y que, además, suelen estar disponibles. Lo hemos probado para Madrid y Barcelona y no ha habido ningún impedimento para escoger un horario flexible.

Corte Inglés | Click&Express

Ejemplo de compra en Click&Express El Corte Inglés

El Corte Inglés también tiene un servicio de entrega en 2 horas: Click&Express para productos no voluminosos. No podremos acceder a la totalidad de productos de la empresa; tendremos que elegir los que no sean voluminosos y escoger entre un catálogo limitado a más de 170.000 artículos. No obstante, el proceso es sencillísimo.

Vamos a un producto cualquiera y en caso de que ponga Click&Express pinchamos sobre él. Este servicio de entrega nos dirá el tracking en tiempo real y cuándo llegará el producto a tu casa. De nuevo tendremos que usar nuestro código postal para comprobar si la entrega en 2 horas es posible, aunque esta es mucho más amplia que, por ejemplo, en caso de Amazon Prime Now.

A la hora de elegir la entrega podremos establecer la hora que queramos o un plazo de unas 2 horas de entrega. Por defecto estará seleccionado el de 2 horas, pero tendremos capacidad para modificarlo. Por consiguiente, nos llegará un e-mail con el proceso de entrega.

MediaMarkt

Finalmente tenemos MediaMarkt, los grandes almacenes enfocados en tecnología. Quizás no es el lugar para hacer la compra alimenticia, pero sí es una tienda a la que podremos acceder en caso de satisfacer alguna necesidad tecnológica. Tienen un servicio de entrega inmediata en 2 horas muy similar al resto.

El funcionamiento es el mismo; 2 horas, ponemos el código postal correspondiente y la web de MediaMarkt nos dirá si existe disponibilidad del servicio. No obstante, este es de pago; tendremos que pagar una cierta cantidad para recibir el producto en 2 horas, lo que se deberá sumar al precio final del producto. Hay que tenerlo en cuenta.

