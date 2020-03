Trump retuitea un vídeo falso de un adversario político y Twitter tiene que intervenir

No vamos a extendernos demasiado en el peligro que suponen los 'deepfakes' y las 'fake news', motivo de alta preocupación en nuestra era. El problema llega cuando dirigentes políticos las fomentan, en un claro intento de cambiar la opinión del electorado de cara a unas elecciones. De nuevo, Donald Trump ha sido objeto de crítica por uno de sus últimos movimientos.

El director de medios sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino compartió un vídeo sobre Joe Biden, uno de los adversarios de Trump a la posible reelección que tendrá lugar este año. El vídeo, por supuesto, es falso; en él se hacía creer que Biden pedía la reelección de Trump. El mayor problema es que fue el mismo Trump el que retuiteó el vídeo.

Tal ha sido el revuelo que la misma Twitter, al parecer por primera vez, ha calificado el vídeo de falso. Lo ha hecho poniéndole una etiqueta que dice 'manipulated media', demostrando que este vídeo directamente es una farsa.

Twitter interviene con los 'deepfakes'

En principio es muy fácil pensar que ver a un candidato demócrata pidiendo la reelección de Trump es sinónimo de 'deepfake' clarísimo. Pero estos vídeos son usualmente tomados como verdad; después de todo proviene de un miembro de la Casa Blanca. Twitter aprovechó esta ocasión para hacer valer sus nuevas medidas de prevención de 'fake news', catalogando el vídeo de falso.

Las declaraciones no se han hecho esperar. El gerente de campaña de Biden, Greg Schultz, respondió con una declaración bastante dura al respecto de lo sucedido en la que, además, criticaba con fiereza a Facebook por no tomar medidas similares. Famoso fue el caso en el que se difundió un vídeo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de los Representantes, hablando como si estuviera borracha. Vídeo que Facebook directamente se negó a borrar.

La prohibición de esta clase de vídeos por parte de Twitter se hizo efectiva el día 5 de marzo, y según el reportero del Washington Post, Cat Zakrzewski, esta podría ser la primera vez que Twitter tiene que implementar la etiqueta que vemos en la imagen. Tanto es así que la red social también se ha pronunciado.

Twitter aplica mano dura

No se anda con chiquitas: Twitter ya ha dejado claro que no quiere verse involucrada en esta clase de tropelías. Ha advertido que si un usuario es reincidente y sube todavía más vídeos que violen sus políticas, lo banearán de inmediato. Respecto al tweet de Scavino, 'The Verge' pudo confirmar que la red social llevó a cabo la etiquetación.

La portavoz de Twitter, Catherine Hill, afirmó en un correo electrónico al medio que el tweet fue "procesado en base a nuestra política de medios sintéticos y manipulados". Lo que nos hace indicar que, efectivamente, Twitter revisó el tweet y lo calificó de falso, a expensas de que este se difundiera como real.

Es más que probable que la mano de Twitter se viera motivada por el hecho de que Donald Trump retuiteara el vídeo. Hablamos del presidente de los Estados Unidos, por lo que, ¿cómo no creerle, sobre todo si eres votante suyo? Veremos cuáles serán los movimientos de esta red social de cara a la posible reeleccion de Trump.

