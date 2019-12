Lo nuevos radares de tráfico sabrán si usas el móvil al volante

En la carretera una simple distracción puede desembocar en un accidente mortal. Por ello es importantísimo evitar en la medida de lo posible el uso del móvil al volante, al menos sin accesorios como manos libres. Australia se suma a la lista de países que están intentando controlar el uso del smartphone en plena conducción con un nuevo sistema de radares de tráfico.

Este sistema, puesto en marcha desde el pasado noviembre, se caracteriza por ser capaz de detectar el uso de un smartphone mientras se está conduciendo. Para ello estos radares se valen de inteligencia artificial para detectar el uso ilegal de smartphones al volante.

Las cámaras en cuestión han empezado a operar a partir del pasado día 1 de diciembre en Nueva Gales del Sur, el estado más antiguo de Australia. Las sanciones que se impondrán a los infractores detectados con este sistema oscilarán entre los 344 y los 457 dólares.

Radares de tráfico con IA que detectarán si usas el móvil en el coche

Jorge Barreno

A diferencia de los radáres de tráfico habituales, estas cámaras tendrán su foco en detectar a conductores usando el móvil al volante. Los dispositivos podrán detectar el uso ilegal de smartphones en carretera tanto de día como de noche y, además, podrán realizar esta tarea incluso en condiciones climáticas problemáticas.

El sistema compuesto de 45 cámaras con flash infrarrojo hará uso de Inteligencia Artificial y analizará las imágenes captadas en las que se pueda observar el uso ilegal de un smartphone. Obviamente las IAs no son perfectas y pueden dar lugar a falsos positivos. Son los humanos los que verifican en última instancia si las imágenes muestran realmente un delito o si se trata de un error.

Las imágenes almacenadas por el sistema de cámaras que no cumplan con las condiciones para formalizar una multa serán eliminadas de forma automática.

Estamos hablando de un sistema que tendrá que pasar por una fase de pruebas antes de funcionar a pleno rendimiento. Por lo tanto, los 3 primeros meses se enviarán misivas de advertencia en vez de llegar a una multa formal. Una vez pasado ese período las sanciones anteriormente mencionadas se harán efectivas, además de la posible pérdida de hasta 5 puntos del carnet.

Tal y como explica la web Transport for NSW (New South Wales), el objetivo de esta medida es reducir en un 30% las muertes en carretera de cara al año 2021. No es para menos; según la misma NSW se detectaron a más de 100.000 conductores usando el móvil en plena conducción solo en las pruebas iniciales del sistema.

Via | BBC