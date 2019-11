Youtube ha cambiado: estas son todas las novedades

¿Has ido a YouTube y has visto cambios? Si es así, no te asustes: YouTube ha cambiado, no es cosa de tu ordenador. Google ha anunciado diversos cambios para la plataforma a nivel estético, al menos en sus versiones de escritorio para PC y tabletas. Estos cambios incluyen algunos que ya se pedían desde hacía tiempo y otros que puede que no gusten a muchos.

El más notorio se refiere a las miniaturas y a los títulos. ¿Los has notado más grandes? Eso es porque ahora las miniaturas serán más grandes y los titulares más amplios para que así tengamos una idea más clara de qué ofrece el vídeo. Esta en teoría es una respuesta al polémico clickbait, que consiste en "engañar" a un posible espectador con un título o miniatura engañoso para que clique en el vídeo.

Otros cambios nos ayudarán, por ejemplo, a organizar mejor lo que estamos viendo en ese momento o a quitarnos de enmedio recomendaciones de canales que sabemos que no nos gustan. Estos cambios se implementan a partir de hoy.

Sí, YouTube ha cambiado: más miniaturas y más funciones

Nuevo YouTube Google

Tal y como explica la propia Google en su blog en España, la plataforma ha sufrido cambios estéticos importantes. Además de las miniaturas y los títulos más grandes, ahora veremos los iconos de los canales que han subido estos vídeos para que así nos sea más fácil reconocerlos. Por otra parte para este diseño se han eliminado algunos bloques de contenido recomendados, pero tendremos más a disposición.

También se ha mejorado la forma de ver vídeos consecutivamente. Ahora podemos añadirlos a la cola; es decir, sin pausar el vídeo, tendremos una cola para que podamos añadir todos los vídeos que queramos y así verlos de seguido. Es lógico ya que una gran mayoría de los consumidores de YouTube ven vídeos en bloques de varios a la vez.

Por fin se ha añadido la opción de evitar recomendaciones de un canal. En Android y en iOS mediante una opción podemos decirle a YouTube que deje de recomendarnos vídeos de un canal que obviamente no nos gusta. Es irritante estar viendo vídeos y que YouTube me recomiende un canal que odio o no quiero ver. Ahora, dándole a los 3 puntitos de la derecha de los vídeos, podremos desactivar las recomendaciones a esos canales. No obstante, podremos seguir encontrándolos en búsquedas y tendencias.

Finalmente Google anticipa la llegada de "temas"; podremos editar la página principal de YouTube para que nos recomiende temas que nosotros podamos personalizar. Esto llegará próximamente, pero ya podemos encontrarlo en la app de YouTube para smartphones. Estos cambios estarán disponibles a partir de hoy en la app de escritorio y en las apps de YouTube para tabletas. Eso sí, habrá que esperar una shoras para que llegue a todo el mundo y la actualización se vaya instaurando.