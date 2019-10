El precio de HBO sube y podrás probarlo durante menos tiempo

Malas noticias para los usuarios de HBO. La plataforma de streaming ha anunciado hoy cambios, tanto en su coste como en sus condiciones. Para empezar, el precio de HBO sube, costando un euro más de lo que costaba anteriormente. Adicionalmente, el período de prueba se reduce, siendo quizás este el cambio más drástico.

Hasta ahora, los que quisiéramos probar el período de prueba gratis de HBO teníamos disponible un mes entero. Ahora, ya no será así: el período pasa de un mes a 14 días, es decir, 2 semanas. Un lapso de tiempo significativamente menor.

HBO España llegó a nuestro país en el año 2016 y hasta la fecha no había modificado el importe que pagan sus suscriptores. El precio pasa de costar 7.99 euros al mes a 8.99 euros al mes. Un aumento de 1 euro que puede que a muchos no les importe.

El precio de HBO sube por primera vez en 3 años

Watchmen HBO

Como decimos, el precio sube desde los 7.99 euros en España hasta los 8.99 euros. La explicación de HBO respecto a esta subida de precios es similar a lo que ya vimos en el caso de Netflix; la plataforma está aumentando las series producidas por la empresa en Estados Unidos. Algunos de sus mejores ejemplos son 'Watchmen' o 'Chernobyl' y en España tampoco faltan; algunos de los lanzamientos de HBO serán 'Patria' o 'Los Visitantes'.

Afortunadamente las condiciones de la tarifa siguen siendo exactamente las mismas; podremos registrar hasta un máximo de 5 dispositivos pudiendo reproducir de forma simultánea contenido en 2 pantallas a la vez. Por lo tanto este no es un cambio excesivamente duro, pero el cambio de los 30 a los 14 días podría no contentar a muchos.

El problema de esta subida no es el precio de HBO en sí, ya que sigue siendo muy asequible. Los usuarios estamos cada vez más ligados a tarifas mensuales sujetas a suscripciones, ya sea en juegos (Apple Arcade, PS Now, Xbox Game Pass) o en contenido audiovisual (Netflix, Amazon Prime Video, HBO). Esto se traduce, al final del mes, en un importante pellizco que quizás no todos seamos capaces de asumir.