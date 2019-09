Capítulos gratis de Netflix para todos, la batalla del streaming empieza

Admítelo: en más de una ocasión te has visto delante del televisor, con Netflix abierto y tirándote más rato buscando qué ver que viendo algo. Es algo que nos pasa a todos, y es que la cantidad de contenido que alberga la plataforma (muchas veces desconocido para nosotros) puede llegar a apabullar al espectador y evitar que elija algo. Este factor y la llegada de Apple TV+ pisando fuerte podrían traer capítulos gratis de Netflix.

Como ya hiciera con la tarifa de 3 dólares en la India, la empresa de streaming está probando un nuevo método para atraer suscriptores: ofrecer capítulos gratuitos de sus series, incluso si no estás suscrito. Netflix asegura que esta es una promoción gratuita por tiempo limitado.

No obstante, esta podría ser una nueva escalada en la ya instaurada guerra del streaming; ya no hablamos de 2 competidores (HBO y Netflix respectivamente) luchando por el pastel, sino que además tenemos a Disney+ y la todopoderosa Apple TV+ con su política de precios agresiva.

Capítulos gratis de Netflix, una manera de incentivarte a entrar

Emraan Hashmi, actor principal de la serie Bard of Blood, tuiteó un enlace al primer capítulo completo para que todos lo pudieran ver. Netflix ha explicado el por qué de esta iniciativa:

"En Netflix, intentamos diferentes formas de acercar a las personas a grandes historias. Creemos que muchas personas encontrarán la emocionante historia del espía Kabir Anand muy atractiva y están entusiasmados de hacer que el primer episodio de la serie esté disponible para todos por un tiempo limitado. En el futuro, consideraremos si haremos esto para otras películas y series".

Netflix con estas palabras confirma que podrían ejecutar dicha estrategia con otras películas y series. Es razonable pensar que Netflix se atreverá a mostrar los primeros episodios de sus mejores series no solo para publicitarlas, sino para motivar a los usuarios a suscribirse al servicio. Así podrán saber qué ocurre a continuación si estas series les enganchan.

De hecho no es la primera vez que Netflix hace esto; ya este mismo mes la plataforma emitió un episodio gratuito de su serie Elite en México y Colombia. Es un movimiento que busca ponerle las cosas más fáciles a Netflix frente a sus nuevos rivales.

Netflix no está solo: Disney+, Apple TV+ y HBO no lo pondrán fácil

HBO

Disney+, servicio que ya hemos probado, tiene una política de precios más agresiva; no ofrecerá contenido para adultos pero tiene en su poder numerosísimas series y películas, siendo especialmente importantes las de Marvel. Su precio será de unos 6.99 euros, un costo sustancialmente más barato que el de Netflix ofreciendo ventajas similares a las de sus tarifas más altas.

Por otra parte tenemos a Apple con su Apple TV+; este servicio tendrá una tarifa familiar de 4.99 euros al mes, con el que varios miembros de la familia podrán, con esta tarifa, disfrutar del servicio desde un iPhone, iPad o Apple TV. Esta es quizás la competencia más dura, ya que este carácter familiar podría suponer un duro golpe a Netflix.

Este no es sino el inicio de una guerra en el mercado del streaming, y falta ver qué nuevos experimentos realizará Netflix para atraer a nuevos usuarios.

