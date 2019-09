Los anuncios en Mixer ya están aquí y los 'streamers' no verán dinero de ellos

A Twitch le ha salido un duro competidor: Mixer. La rival propietaria de Microsoft ha ganado muchísimos adeptos desde que Ninja, el 'streamer' más famoso del mundo se fuera a la plataforma hace pocos meses. Quizás está lejos de llegar a las cuotas de Twitch, pero va cogiendo fuelle. Por lo pronto, tendremos anuncios en Mixer, que aumentarán (en teoría) el beneficio de los creadores, ¿no?

Pues... no. Estos anuncios no funcionarán como en YouTube; estarán establecidos en lugares exactos de Mixer y, por ahora, únicamente Microsoft se llevará beneficio de ellos. Los 'streamers' por ahora no verán beneficios de estos anuncios en Mixer.

Además, no todos veremos anuncios: estarán sujetos a unas normas específicas. Por ejemplo, los que paguen la mensualidad premium de Mixer no verán los anuncios, ni tampoco los usuarios que se hayan suscrito a canales patrocinados, como el de Ninja.

Anuncios en Mixer: beneficio para Microsoft (por ahora)

Tal y como informa The Verge, estos anuncios no respaldarán económicamente a los canales que tengan esos anuncios. Por ejemplo, ahora aparecerán anuncios en canales administrados por Microsoft y delante del contenido de canales como el de Ninja que no le darán beneficio a él. Por ahora la única entidad que ganará dinero con estos anuncios será Mixer.

Según dijo el responsable de Mixer, Andy Salisbury y el invitado especial, Ethan Rothamel, los anuncios estaban planeados desde el principio. Rothamel se esmeró en decir en el 'Level Up Cast', lugar donde hicieron el anuncio, que estos anuncios estarían destinados a apoyar a los creadores.

"Lo entiendo: los anuncios no son la cosa más divertida del mundo, pero es muy importante recordar lo que estamos haciendo. El sitio es gratuito, estás viendo contenido de forma gratuita y estás apoyando a los socios".

Un portavoz de Microsoft aseguró lo siguiente: "Siempre estamos probando y explorando nuevas características y opciones de monetización para los creadores de Mixer, pero no tenemos nada más que compartir en este momento". Microsoft no confirmó si sus creadores recibirían alguna parte de esos ingresos.

En el caso de Twitch la plataforma también tiene anuncios pero además de apoyar tanto a la plataforma como a los creadores se deja claro mediante anuncios a dónde irá a parar exactamente el dinero. Queda ver qué hace Mixer a continuación; desde luego esta decisión no gustará a muchos. Ni creadores de contenido, ni a usuarios.