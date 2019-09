Tinder hará una serie al estilo 'elige tu propia aventura'... basada en Tinder

Desde la salida de 'Black Mirror: Bandersnatch', las historias al estilo 'elige tu propia aventura' se han puesto muy de moda. Netflix ya aseguró en su día que apostaría por este formato más a menudo. Y aunque parezca que no tenga ninguna relación, también puede que lo haga... Tinder.

No, no lo hemos escrito mal. La popular app de citas, según afirman Variety y Engadget, podría lanzar muy pronto su propia serie con el formato de 'elige tu aventura', en el que el espectador tendrá que elegir qué es lo que pasa en dicha aventura.

La temática no podía ser otra: Tinder. La serie tendrá un trasfondo no muy amigable pero como buena medida publicitaria basará dicho contenido en las elecciones y en la app de citas más famosa.

Tinder tendrá una serie y tú elegirás qué ocurre en ella

Según informan dichos medios esta serie se compondrá de 6 episodios y llegará a principios de octubre. Lo curioso será el trasfondo: el argumento transcurrirá en los momentos previos a un apocalipsis. La gracia de la serie es que esta inducirá al espectador a elegir, deslizando a izquierda o a derecha con quién pasar su última noche.

Es cierto que con esta premisa es difícil pensar en algo que no sea un fracaso, pero no todo parece perdido. Según Variety la serie contará con talentos como Karena Evans, que aunque no tiene experiencia en series ha sido la responsable de los vídeos musicales de Drake 'In my feelings' y 'Nice for what'.

También es razonable pensar que esta no es más que una estratagema publicitaria por parte de Tinder (y tampoco tendría nada de malo). Sin embargo, Variety asegura que Tinder intentará usar un algoritmo que nos empareje con ciertas personas dependiendo de nuestras elecciones. Así, la serie intentará no emparejarnos con alguien a quien le tengamos un odio muy profundo. Esto abre nuevos posibles caminos para la serie, y le da más profundidad.

Tinder no ha hecho comentarios al respecto y tampoco ha asegurado nada sobre si esta será su primera incursión en el munddo del entretenimiento o si será un único experimento por parte de la compañía. Por otra parte si Tinder tuviera éxito podría darse el caso de que Tinder se dedicara a hacer más contenido de este tipo.

Desde luego sería una buena iniciativa publicitaria.