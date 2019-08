Ver cómo un Tesla Model 3 destroza a coches modificados es adictivo

Mucha gente ya no se acuerda, pero las carreras entre aficionados fueron clave para conseguir que el nombre de Tesla dejase de ser motivo de burla. Hablo de los primeros meses del Model S, cuando mucha gente no creía que conducir un coche 100% eléctrico fuese factible.

Ante todo, Tesla tuvo que luchar contra los prejuicios y las leyendas urbanas que rodeaban (y rodean) a los coches eléctricos; como por ejemplo, que eran "coches para abuelitas", y que los verdaderos aficionados al motor nunca abandonarían la combustión.

Unos vídeos que se hicieron virales, en los que un Model S P100D machacaba a deportivos americanos en el cuarto de milla, rompieron muchos de estos mitos. Gracias al par motor instantáneo de los motores eléctricos, el Tesla aceleraba mucho más rápido que hasta los mejores muscle cars.

El Tesla Model 3 vuelve a las carreras

Años después, seguimos viendo victorias como esas, pero ahora con los nuevos modelos de Tesla. Puede que el Model 3 sea un modelo más "barato", pero eso no significa que pueda ser vencido más fácilmente; es algo que han descubierto en Fátima, Portugal, donde uno de estos coches ha vencido a cualquiera que se atrevía a presentarse.

La competición no consistía sólo en recorrer el cuarto de milla (201 metros) de la manera tradicional; eso hubiera sido demasiada ventaja para el Model 3 y su aceleración instantánea. Por eso, muchos de estos enfrentamientos se produjeron con una salida lanzada, en la que ambos coches mantenían una velocidad fija hasta la línea de meta. De poco sirvió: el Model 3 dejó detrás a todos sus competidores, para sorpresa de los presentes, como demuestra el vídeo compartido por InsideEVs.

No se sabe qué configuración tenía el Model 3, si la centrada en la autonomía o en el rendimiento; pero sí que sus rivales no eran convencionales. Puede que al ver el vídeo te hayas dado cuenta de que muchos de estos coches sueltan una humareda absurda. Eso es porque son coches con motores diésel modificados, con cambios en el turbocompresor y la mezcla de combustible para aumentar la potencia; estas modificaciones no siempre son legales, precisamente por la cantidad de humo negro que provocan.