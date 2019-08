Huawei ya busca la conexión 6G, aunque no la verás en muchos años

El 5G está en boca de todos, y no es para menos. Supone un gran paso al frente desde el 4G, ya instauradísimo en nuestra sociedad. Sus bondades permiten pensar en conexiones separadas por kilómetros con apenas latencia y velocidades de bajada absolutamente impresionantes. Pero, ¿qué hay de la conexión 6G?

Puede parecerte una locura el que estemos hablando del 6G estando el 5G en sus primeras fases de nacimiento. Pero es así; no esperes a verlo dentro de poco tiempo, pero ya hay quién lo está planteando.

Al menos, desarrollando. Huawei ya está investigando el 6G en sus oficinas de I+D, incluso con todos los quebraderos de cabeza que el 5G le ha traído de la mano de Donald Trump y su veto por parte de Estados Unidos.

La conexión 6G ya se está investigando, pero no esperes a verla pronto

Según informan The Logic y CNET, Huawei ya estaría en fases de investigación con el 6G en sus oficinas de I+D en Ottawa, Canadá. Hay que tomarse este movimiento como lo que es: una "preparación" de Huawei para el futuro.

Una vez que el 5G se instaure completamente pasados los años y necesitemos velocidades todavía más rápidas, Huawei podrá seguir llevando la delantera en el mercado de las telecomunicaciones. Investigando ahora la conexión 6G Huawei se cubre las espaldas para dicho futuro.

El detalle más relevante de esta investigación es que Huawei siga decidida a ser pionera en el mercado de las telecomunicaciones incluso cuando Estados Unidos ha intentado parar los pies del gigante chino por activa y por pasiva. Según Estados Unidos, existe un riesgo real de que Huawei instale "puertas traseras" en sus redes 5G para espiar a la gente.

Trump en una rueda de prensa en Washington. Reuters

Además de las presiones de Estados Unidos a otros gobiernos para que Huawei no use sus infraestructuras, el ejecutivo de Trump teme que Huawei use las infraestructuras que Huawei construye en Estados Unidos para espiar.

Aunque Huawei negase totalmente dicha acusación, esto le valió un veto a Huawei prohibiéndole comerciar con empresas de Estados Unidos. Un veto que, en un inicio, fue levantado. No obstante, Trump aseguró hace pocas semanas que dicho veto seguiría existiendo. Es lógico pensar que Huawei quiere, de nuevo, cubrirse las espaldas ante nuevos "ataques" de Estados Unidos.

Sin embargo, es más que probable que no veamos pronto nacer esta conexión 6G. Estamos aún a un año o 2 de que el 5G se instaure totalmente desbancando al 4G, por lo que el 6G aún queda muy lejos. Para hacernos una idea, la primera empresa que realizó experimentos con el 4G fue NTT DoCoMo en Japón y los primeros servicios 4G basados en LTE fueron lanzados en diciembre de 2010, hace casi 9 años.

Dado que el 5G es una conexión con muchísimas bondades respecto a la 4ª generación y que el 6G se está empezando a investigar, aún queda bastante para que podamos hablar siquiera de él. La pregunta es si el 6G, al igual que el 5G, provocará otra contienda entre Huawei y Estados Unidos.