La excusa de Apple para no dejarte cambiar la batería del iPhone vuelve a ser la seguridad

Si pretendías cambiar la batería del iPhone por ti mismo o por un sitio "no autorizado" por Apple, entonces te advertimos de que eches el freno. La polémica está servida, ya que Apple bloquea la reparación de baterías haciendo que un permanente mensaje aparezca en pantalla asegurándonos que debemos acudir al servicio técnico de Apple.

Esta se ha considerado una maniobra bastante polémica, ya que incita a los usuarios a que pasen por su servicio técnico y que los usuarios paguemos por él. Como ya contamos en Omicrono, el mensaje que aparece en el iPhone asegura que la batería se está degradando, incluso cuando es nueva.

Apple se ha escudado ante esta polémica con una cantinela que muchos nos conocemos: la seguridad. La empresa asegura que está realizando estas prácticas por la seguridad del ciente. Una excusa que ya hemos visto en anteriores ocasiones.

Apple no te dejará cambiar la batería del iPhone por tu seguridad

Cambio de batería del iPhone iFixit

Según cuenta The Verge, Apple bloquea el cambio de baterías por la seguridad del cliente, además de implementar el mensaje amenazante en iOS por ese mismo motivo. Según comentó un portavoz de Apple al medio:

"Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes y queremos asegurarnos de que el reemplazo de la batería se realice correctamente. Ahora hay más de 1,800 proveedores de servicios autorizados de Apple en los Estados Unidos, por lo que nuestros clientes tienen un acceso aún más conveniente a reparaciones de calidad.

El año pasado presentamos una nueva función para notificar a los clientes si no pudimos verificar que un técnico certificado instaló una batería nueva y genuina siguiendo los procesos de reparación de Apple. Esta información está ahí para ayudar a proteger a nuestros clientes de baterías dañadas, de baja calidad o usadas que pueden conducir a problemas de seguridad o rendimiento. Esta notificación no afecta la capacidad del cliente para usar el teléfono después de una reparación no autorizada".

Si cambiamos la batería de nuestro iPhone, incluso si es por una batería geniuna de la firma por nosotros mismos o en un distribuidor no autorizado por Apple, el iPhone lanzará un mensaje asegurando que no puede verificar "que este iPhone tenga batería de iPhone".

Lo peor es que incluso aunque cambiemos la batería por una genuina de Apple podremos seguir recibiendo el aviso. El problema está en un microcontrolador que solo los técnicos autorizados de Apple pueden configurar. Si iOS no detecta el microcontrolador correcto, muestra la advertencia y además oculta las estadísticas de la batería.

Aunque podamos estar de acuerdo o no con la preocupación de Apple por la seguridad, esta respuesta queda en entredicho con la ocultación de las estadísticas de la batería. Recordemos, el mensaje asegura que la batería se está degradando incluso si la batería es nueva, por lo que un usuario preocupado querrá saber el estado de salud de esta, máxime tras una reparación profunda.

En teoría, aunque el mensaje de la batería apareciera todo el rato el iPhone debería mostrar las estadísticas de esa batería y dar a entender al usuario su estado de vida, para saber cuándo se necesita un reemplazo. Hasta que se realice un cambio de batería "autorizado", ni siquiera en las opciones de batería podremos ver el estado de la batería.

Apple podría argumentar que sin el microcontrolador que los técnicos de Apple configuran no pueden asegurar que la batería de la información correcta al sistema. Pero esto pasa también con baterías de iPhone genuinas, por lo que todo apunta a que esta es una estratagema para forzar a los usuarios a pasar por el servicio técnico oficial.

Aunque los defensores de la autorreparación estén obviamente descontentos, las baterías de iones de litio que montan los smartphones son peligrosas y difíciles de manipular. El argumento de Apple es que sus baterías están igurosamente diseñadas, probadas y fabricadas para cumplir con los estándares de Apple, incluido el de la seguridad.

Por lo tanto, si el minorista al que vas para realizar un cambio de batería no está autorizado por Apple, entonces tendrás que lidiar con estos problemas a no ser que pases por un más que probable caro reemplazo de batería si no tienes garantía.

Respecto a la verificación de batería, Apple alienta a los usuarios a que, si saben que sus baterías son genuinas de Apple y están autorizadas vuelvan a la empresa que les instaló dicha batería para que pueda verificarse.