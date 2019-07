Análisis del Kindle Oasis 2019: el rey de los libros electrónicos

Hace aproximadamente un mes Amazon presentó su nuevo Kindle Oasis 2019; la décima generación del Kindle más completo de la compañía.

Hemos tenido la oportunidad de probarlo y venimos a contaros cómo ha sido nuestra experiencia con este gran eReader entre manos.

Cabe recordar que su principal diferencia respecto a los anteriores modelos es la posibilidad de regular la temperatura de la pantalla.

Características del Kindle Oasis 2019

Dimensiones: 159 x 141 x 3,4-8,4 milímetros.

Peso: 188 gramos.

Pantalla:

Tamaño: 7 pulgadas.

Tecnología: Paperwhite y E-Ink Carta.

Resolución: 300 ppp.

Brillo: 25 LED's.

Calidez regulable.

Almacenamiento interno: 8 o 32 GB.

Autonomía: hasta 6 semanas.

Otros:

Resistencia al agua IPX8.

Conectividad Wi-Fi.

4G.

Precios:

8GB + Wi-Fi: 249,99€.

32 GB + Wi-Fi: 279,99€.

32 GB + Wi-Fi + 4G: 339,99€.

Diseño sencillo y adecuado

El diseño de este nuevo Kindle Oasis no es nada fuera de la común. Como ocurre con el resto de libros electrónicos de Amazon, el Oasis cuenta con una apariencia sencilla y nada llamativa; aspecto que, por cierto, muchos agradecemos. No hay que olvidar que este dispositivo es para leer y no para lucirlo.

Este eReader está a la venta en dos colores reflejados en su trasera: grafito y dorado. La parte delantera es exactamente igual en una y otra variante. Lo que más destaca de su trasera es el logo de Amazon, que ocupa un gran espacio y está orientado de manera vertical, y un desnivel pensado para una mayor ergonomía; aunque, eso os lo explicaremos en el siguiente apartado del análisis.

La modalidad en grafito, que es la que hemos probado, es la que nos parece más elegante. Amazon ha decidido seguir con el diseño de siempre y creemos que es una muy buena idea, ¿para qué cambiar lo que ya está bien?

Ergonómico y liviano

Si por algo se caracterizan los Kindle es por ser una alternativa excelente a tener que cargar con uno o varios libros; el nuevo Kindle Oasis refleja a la perfección esa idea. El dispositivo tiene unas dimensiones de 159 x 141 x 3,4-8,4 milímetros y pesa 188 gramos.

En cuanto al tamaño, es algo más ancho que un Kindle Paperwhite; lo que no quiere decir que sea más incómodo, sino más bien al contrario. Esta mayor anchura se debe a una mayor pantalla y a la integración de dos botones a un lado de la pantalla que nos permitirán pasar a la siguiente página o volver a la anterior. Estos funcionan independientemente de la orientación en la que prefiramos usar el dispositivo.

La zona de la trasera que se encuentra justo detrás de esos dos botones tiene un mayor grosor que el resto. Al principio puede resultar extraño a la vista; pero, ese desnivel ayuda a que la ergonomía sea perfecta. Lo mejor de todo es que no importa que seas zurdo o diestro, al girar el Kindle la pantalla también lo hará y podrás disfrutar de dicha comodidad.

Este libro electrónico también destaca por ser increíblemente ligero. Su aspecto nos haría pensar, antes de cogerlo, que es más pesado que un Kindle estándar o un Paperwhite; sin embargo, la diferencia es mínima. Os podemos asegurar que el reparto de peso del Oasis es excelente e ideal para cogerlo con una sola mano, con la que también podremos pasar de página cómodamente pulsando las teclas.

Gran pantalla

Llegamos a otro punto importante: la pantalla. Este Kindle cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, la más grande de la gama; tratando quizá de convencer a los que no dejan el formato de papel por contar con tamaños mayores.

Como en el resto de Kindle, Amazon ha optado por la tecnología de tinta electrónica E-Ink y un panel con una resolución de 300 ppp. La resolución es la misma que la del Paperwhite; aunque, donde radica la gran diferencia entre ambos modelos (a parte del tamaño) es en la cantidad de LED's, aspecto sobre el que profundizamos a continuación.

Brillo y calidez: personalización de 10

La pantalla se ve muy bien, de eso no hay ninguna duda; no obstante, ahora vamos a tratar un tema de especial relevancia: su iluminación. He de confesar que yo prefiero no usar el brillo en los eReaders, quizás porque soy algo más tradicional. Pese a ello, el Oasis ha roto mis esquemas al permitir también regular la temperatura de la pantalla.

Este Kindle incorpora 25 LED's para que ningún usuario tenga problemas de lectura, no importa que esté en absoluta oscuridad o en exteriores a plena luz del sol. Pero, repito, el aspecto diferenciador para mí es la posibilidad de modificar la temperatura de la pantalla.

No es un una característica nueva del Oasis; mas, se me antoja imprescindible recalcar su importancia para los haters del brillo, como es mi caso. Combinar el brillo con la calidez sí que puede resultar en una mejor experiencia de usuario pese a ser uno tradicional, de aquellos que quiere el máximo parecido posible con un libro en papel; sobre todo para leer de noche sin que los ojos sufran por ello.

Lo que sí es una novedad es poder automatizar esta calidez de la que hablamos. Podremos hacerlo manualmente, para que a partir de x hora ésta se encuentre al nivel que queramos; o automáticamente, de modo que el dispositivo vaya regulando la calidez acorde con la puesta y la salida de sol.

Esta nueva funcionalidad nos ha parecido bastante útil. Eso sí, dependiendo de los gustos del usuario es posible que uno esté más o menos contento con el modo automático, por lo que lo más fácil es programarlo de manera manual. En todo caso, nos ha sorprendido gratamente el nivel de personalización de este Kindle.

Autonomía para aburrir

Uno de los pilares de los eReaders es su autonomía. ¿Quién iba a comprar uno si la batería dura solo unos días? El Kindle Oasis cumple con un sobresaliente en este aspecto, por no decir matrícula de honor.

Llevamos usándolo un par de semanas durante un par de horas al día y la batería ni se inmuta; aún tiene más de la mitad. Como es lógico, no hemos podido ir más allá en este tiempo, pero parece que las 6 semanas de autonomía que garantiza Amazon son más que posibles.

Almacenamiento y resistencia al agua

Respecto al almacenamiento interno, este libro electrónico está disponible en dos modelos: uno de 8 GB y otro de 32 GB. Creemos que ambas versiones ofrecen una memoria más que suficiente para guardar miles de libros. Recordemos que éstos ocupan muy poco espacio y necesitaríamos acumular miles durante años para pasar apuros.

Este Kindle también cuenta con la certificación IPX8 de resistencia al agua; por lo que debería soportar una "inmersión accidental en agua dulce a una profundidad de 2 metros durante 60 minutos". En otras palabras, si te gusta leer en la bañera podrás hacerlo sin miedo a que se te estropee si se te cae, a nosotros al menos nos ha seguido funcionando tras sumergirlo en varias ocasiones.

La única pega del Kindle Oasis es el precio

Las características y funciones del Kindle Oasis lo convierten en el rey de los libros electrónicos. No conocemos ningún otro eReader que pueda competir en lo que a calidad se refiere con él.

Una gran pantalla de calidad, el brillo y la calidez personalizables, una autonomía para dar y tomar, un almacenamiento de sobra y resistencia al agua. Todo ello en un dispositivo ergonómico y ligero. ¿Cuál es la pega que podemos ponerle?

En este caso, únicamente podemos quejarnos del precio. El modelo más básico, de 8GB y Wi-Fi, cuesta 249,99€, un precio muy elevado en comparación con sus hermanos pequeños. De hecho, el Kindle Paperwhite estándar se vende por 129,99€; casi la mitad que el Oasis.

El nuevo Kindle Oasis es una obra de arte como libro electrónico, pero, hay que tener claro que el desembolso es mucho mayor que con el resto de eReaders, por lo que cada uno tendrá que valorar si le compensa pasarse a este monstruo de la lectura. La calidad se paga.

Los precios de los tres modelos de Kindle Oasis quedarían así:

8GB + Wi-Fi: 249,99€.

32 GB + Wi-Fi: 279,99€.

32 GB + Wi-Fi + 4G: 339,99€.