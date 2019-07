La nueva camioneta eléctrica de Ford remolca más de 500 toneladas en este increíble vídeo

Se dice que todo en Estados Unidos es más grande, más fuerte y sobre todo más “masculino”. Dudamos un poco de esta preconcepción pero Ford se ha caracterizado en numerosas ocasiones por mostrar sus coches eléctricos de esta manera para evitar confrontarse con un público que tiene cada vez más prejuicios contra los usuarios de estos vehículos. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo con una nueva camioneta capaz de mover nada más ni nada menos que 500 toneladas?

La firma automovilística ha lanzado un vídeo promocional en el que podemos ver a una camioneta de Ford eléctrica en formato pickup que transporta 10 vagones de 2 pisos llenos de camionetas F-150 actuales. El prototipo que vemos en el vídeo, un modelo futurible del F-150, es capaz de moverlos traduciéndose en un remolque de más de 500 toneladas de peso.

Esta camioneta de Ford es capaz de mover más de 500 toneladas de peso

Ford ha querido cumplir una promesa que hizo, asegurando que podría derrotar al que hasta hace poco era el campeón de remolque de la compañía, el modelo F-150 de 2019. Este modelo tiene una capacidad máxima de remolque de 6.6 toneladas de peso con un motor V6 de 3.5 litros con doble turbocompresor, siendo el modelo de combustión con mayor potencia en este apartado. Ahora le toca el turno a la camioneta de Ford eléctrica.

En el vídeo podemos observar como el prototipo eléctrico F-150 es capaz de mover esos 10 vagones repletos de camionetas. En concreto, dentro de esos vagones había 42 modelos de F-150, los cuáles hacían un peso de más de 500 toneladas. En una impresionante demostración de torque el modelo eléctrico pudo remolcar todos los vagones.

Furgoneta Ford 3

Este vídeo demuestra así que los motores eléctricos son capaces de generar más torque que los motores por gasolina, incluso a 0 RPM. Es por esto por lo que muchísimas locomotoras son híbridas entre diesel y eléctrico; el motor diesel actúa como un generador y el eléctrico es capaz de conducir el tren.

Hay un dato que puede dar lugar a confusión. Que este modelo eléctrico haya superado al V6 del modelo 2019 no implica que automáticamente todos los coches eléctricos sean mastodontes capaces de transportar altísimas cantidades de peso. Si bien un motor eléctrico es capaz de tirar de más peso, no es capaz de hacerlo por el mismo tiempo que un motor de gasolina. Aún así, Ford no ha desvelado aún la capacidad de la batería de este modelo eléctrico de F-150.

Podría parecer entonces que Ford tiene la sartén por el mango en lo que se refiere a camionetas eléctricas, ¿no? No tan deprisa. En el momento en el que Ford lance su F-150 eléctrico se las tendrá que ver con la camioneta de Tesla. El mismo Elon Musk se ha jactado en Twitter de que su camioneta “cyberpunk” será capaz de mover 300.000 libras, equivalentes a unas 136 toneladas de peso. Aunque no sería la primera vez que Elon se deja en el tintero algunas de las promesas que lanza en Twitter.

300,000 lb towing capacity — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2018

rivian 1

Es cierto, además, que hay otro competidor en el mercado bastante inesperado: Rivian, la “Tesla” que ha engatusado a Amazon. Esta sin embargo será una rivalidad más normal; ya Ford invirtió unos 500 millones de dólares en la firma ya que planea crear un coche eléctrico completamente nuevo usando esta plataforma junto a la del F-150. Parece que se ha iniciado una guerra por ver cuál es el coche eléctrico más “machote”; ¿quién ganará?