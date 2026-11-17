Mapfre y Liberty han sido elegidas las aseguradoras de los dos lotes que Casa 47 sacó a licitación para asegurar todo su parque de viviendas, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado.

El consejo rector de la entidad pública ha adjudicado a Mapfre el primer lote del contrato, que cubría un seguro de daños materiales, por un importe de 3,92 millones de euros en los dos años que dura el contrato.

Mapfre se ha impuesto así a Axa, que ofrecía 5,33 millones de euros.

En un primer momento, Mapfre fue excluida de este primer lote por considerarse su precio anormalmente bajo.

No obstante, la aseguradora remitió la documentación oportuna justificando su oferta y fue finalmente aceptada en el proceso.

Liberty

Por otro lado, Liberty Mutual se ha hecho con la adjudicación del otro lote, que comprendía un seguro de responsabilidad civil. El importe total ofertado ha sido de casi 870.000 euros por los dos años de vigencia del contrato.

Liberty se ha impuesto a las ofertas de Caser, la propia Mapfre y Berkley.

Además, la oferta de Intact fue excluida por ser anormalmente baja y la documentación ofrecida por la aseguradora no subsanó las dudas de la mesa de contratación, por lo que fue excluida del proceso.