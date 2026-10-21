Banca y seguros lideran el ahorro de tiempo que los españoles atribuyen a las gestiones digitales

La banca y los seguros son los sectores en los que los españoles perciben un mayor ahorro de tiempo al realizar sus gestiones por internet frente al canal presencial.

Los usuarios estiman que cada trámite digital les permite ahorrar 39,4 minutos en el caso de los bancos y 38,7 minutos en el de las aseguradoras, según el I Barómetro de la Digitalización de Línea Directa, elaborado en colaboración con la consultora Neovantas. Ambas actividades se sitúan por delante de la Administración pública, con 38 minutos, y del comercio, con 32,6 minutos.

La banca también encabeza la valoración económica de ese tiempo. El informe atribuye a las gestiones bancarias digitales un equivalente de 88,5 euros mensuales, frente a los 33 euros de los seguros, los 29,6 euros del comercio y los 27,2 euros de la Administración.

Estas cantidades no representan una reducción directa del gasto de los hogares, sino una estimación del valor del tiempo que los encuestados consideran que ahorran. Para calcularlas, el estudio utiliza una referencia de 12,1 euros por hora del manual sobre costes externos del transporte de la Comisión Europea.

El uso de la banca online figura, además, entre las actividades digitales más extendidas: alcanza al 85% de los encuestados, solo por detrás de la búsqueda de información o la comparación de productos antes de comprar, con un 87%, y por delante del seguimiento de pedidos, con un 84%. Dentro de las operaciones bancarias, las consultas de movimientos y saldo son las más habituales.

En el sector asegurador, el 77% de los encuestados afirma que ya realiza gestiones digitales con su compañía. Consultar la póliza es la operación más frecuente, con un 48%, seguida de comunicar un parte, con un 38%, y hacer el seguimiento de un siniestro, con un 36%.

Por ramos, salud registra un uso habitual de estos canales del 17,7%, frente al 9,8% de hogar y al 9,3% de automóvil. No obstante, la extensión de las herramientas digitales no elimina la importancia de la atención humana: los asegurados valoran especialmente saber que hay un profesional disponible cuando la situación lo requiere.

Seguridad

La seguridad también ocupa un lugar central en las preferencias de los usuarios. La fiabilidad de las claves personales, la recepción de avisos ante un problema y la confidencialidad de la información son los tres atributos más valorados en las gestiones digitales.

La resolución de incidencias constituye, sin embargo, una de las principales barreras: solo la mitad de los encuestados sabe cómo actuar cuando surge un problema.

En conjunto, los españoles realizan una media de 5,4 gestiones digitales semanales con bancos, aseguradoras, comercios y administraciones públicas. El 95% de los encuestados utiliza estos canales cada semana y siete de cada diez perciben ventajas claras, principalmente por el ahorro de tiempo.

El móvil es el dispositivo más utilizado, con un 91%, frente al 70% que recurre al ordenador.

Los participantes estiman que realizar estas gestiones por internet les permite ahorrar 177 horas al año, algo más de una semana completa. El barómetro atribuye a ese tiempo un valor económico de unos 2.140 euros anuales, de acuerdo con la referencia utilizada en su metodología.

Se trata de un ahorro percibido por los usuarios, no de una medición directa de la duración de los trámites.

La preferencia por el canal digital varía con la edad. Entre los ciudadanos de 35 a 54 años alcanza el 68%, mientras que entre los mayores de 75 años se reduce al 37%. El estudio también identifica a los residentes en ciudades de más de 250.000 habitantes entre los perfiles más inclinados a utilizar estas herramientas.

El barómetro se basa en una encuesta online a 1.584 residentes en España de 18 o más años, realizada entre el 24 de julio y el 3 de agosto de 2026. La muestra se distribuyó mediante cuotas por sexo, edad y comunidad autónoma, y los resultados se ponderaron según el peso de cada territorio.