El Consorcio de Seguros comienza a pagar los 100 M€ previstos por los daños de los terremotos de Granada

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, prevé pagar 100 millones de euros en indemnizaciones a afectados por los terremotos de Granada. Las primeras se han pagado hoy.

Así lo ha explicado hoy el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a los 18 alcaldes de municipios con más daños y a vecinos afectados por la sucesión de seísmos registrados desde el pasado 14 de agosto.

Hasta el momento el consorcio ha recibido 27.500 solicitudes por daños materiales, con un coste estimado de 72 millones de euros. La cifra aumentará a medida que se vayan registrando más solicitudes.

El vicepresidente ha informado también de que el Gobierno aprobará la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil.

El 95% de la siniestralidad corresponde a viviendas y comunidades de propietarios, que concentran 25.797 expedientes y una estimación de daños de 65,4 millones de euros.

Más de la mitad están concentradas en el área metropolitana de Granada.

El resto de las solicitudes registradas corresponde a comercios, almacenes y otros riesgos, oficinas, industrias, vehículos automóviles y obras civiles.

Las estimaciones del Consorcio apuntan a que el total de solicitudes podría alcanzar las 60.000, con un registro medio diario de 2.000 peticiones.

La previsión de pago de indemnizaciones supera los 100 millones de euros, una cifra muy superior a los 17 millones de euros que, según ha recordado Cuerpo, se abonaron tras las 13.000 solicitudes recibidas en 2021.

El CCS ha reforzado los canales de recepción de solicitudes, tanto telefónicos como telemáticos, y ha adoptado medidas extraordinarias de simplificación administrativa.

La entidad ha movilizado a 146 peritos especializados –cifra que se prevé ampliar en los próximos días hasta los 250– para inspeccionar y valorar los daños para garantizar una atención eficaz.

Las 27.500 solicitudes recibidas hasta hoy tienen ya un perito asignado. Las primeras indemnizaciones se han empezado a abonar hoy y la previsión señala que el 90% de los pagos se llevará a cabo en los próximos tres o cuatro meses.

Los asegurados afectados pueden comunicar los daños por teléfono, en el número 900 222 665; a través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es) e incluso a través de sus propias aseguradoras.

El ministro ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que aún no han hecho trámites para que presenten sus solicitudes cuanto antes.

"Lanzar un mensaje a la ciudadanía para aquellos que todavía no han realizado esa solicitud, que lo hagan lo antes posible, porque esto nos ayudará también a tramitarlo de la manera más rápida", ha manifestado Cuerpo, que ha destacado el compromiso de los alcaldes en transmitir este mensaje en sus municipios.

Sobre los criterios de resolución de las solicitudes, Cuerpo ha explicado que el consorcio sigue múltiples parámetros.

"El consorcio intenta siempre hacer es optimizar la llegada de los peritos para no dejar desatendida ninguna zona y también con criterios que tengan que ver evidentemente con la gravedad y muchas veces incluso con el alcance de estos acontecimientos, de estos daños", ha precisado el titular de Economía.

Finalmente, Cuerpo ha subrayado el compromiso del Gobierno con los municipios afectados, asegurando que "estamos poniendo, como también hemos señalado los alcaldes, todos los medios necesarios desde el consorcio para atender de la forma más rápida posible a los vecinos".