Mapfre compra el 39% del capital social de la aseguradora digital Tuio

Mapfre ha adquirido el 39% del capital social de la aseguradora digital Tuio, según ha informado este jueves.

La aseguradora ha detallado que la operación "se articulará mediante la compra directa de participaciones sociales a determinados socios y la posterior suscripción de una ampliación de capital"

El acuerdo permitirá a Tuio, que actualmente opera en España, seguir impulsando sus capacidades innovadoras y acelerar el desarrollo de su modelo digital avanzado en nuevos mercados de Latinoamérica y de Europa, donde Mapfre ya tiene actualmente presencia.

Cabe recordar que Tuio ha sido la primera empresa de seguros en el mundo integrada con ChatGPT para la venta de seguros.

Desde su integración a primeros de febrero, la compañía ya genera a través de asistentes de IA más de un 20% de sus nuevos clientes.

Plataforma de Tuio Tuio

Mapfre ha remarcado que esta operación "refuerza su apuesta por modelos de distribución más ágiles, personalizados y conectados con las nuevas necesidades de los clientes, combinando el potencial de la tecnología con el valor diferencial del asesoramiento humano".

Asimismo, la aseguradora considera que la aplicación de la inteligencia artificial puede contribuir a reducir la brecha de protección, al facilitar el acceso al seguro a colectivos tradicionalmente menos protegidos.