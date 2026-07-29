Línea Directa refuerza su apuesta por la salud con un acuerdo estratégico con Hna

Línea Directa Aseguradora ha firmado un acuerdo estratégico con Grupo hna por el que su filial especializada en salud, vida y bienestar, prestará el servicio de asistencia sanitaria a la cartera de seguros de salud de la compañía.

En concreto, Hna ofrecerá a los clientes de salud de Línea Directa un cuadro médico compuesto por más de 56.500 puntos de atención sanitaria y 1.300 hospitales y centros médicos de referencia repartidos por toda España, según ha detallado este miércoles.

La entidad comenzará a atender a los más de 126.000 asegurados de salud de Línea Directa a partir del primer trimestre de 2027.

Los asegurados de Línea Directa mantendrán las coberturas y condiciones de sus pólizas actuales, seguirán siendo atendidos por sus médicos y profesionales sanitarios habituales y conservarán sus citas y tratamientos en curso, pese al cambio de proveedor de cuadro médico.

"Este acuerdo supone un nuevo impulso a la estrategia de crecimiento de Línea Directa en salud, un ramo en el que opera con una oferta de seguros Salud Especialistas, Salud Completo y Salud Dental, diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de cada persona y familia", ha recordado la compañía.

Al respecto, Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, ha asegurado que "queremos poner a disposición de los asegurados de Línea Directa la medicina más cercana y avanzada".

Y ha añadido que "el acuerdo con hna refuerza nuestra propuesta de valor al darles acceso a una de las mejores redes de atención sanitaria por calidad asistencial y capilaridad, así como a las más innovadoras soluciones digitales en materia de salud".

En esta línea, Mireya Rabadán, directora general de Grupo hna, ha señalado que "este acuerdo refleja la confianza depositada en nuestra experiencia en la gestión de salud y supone una oportunidad para poner nuestros recursos, capacidades y conocimiento al servicio de los asegurados de Línea Directa, con el firme compromiso de trabajar para ofrecerles una asistencia sanitaria de calidad, cercana y eficiente, respaldada por una amplia red de profesionales y centros sanitarios en toda España".