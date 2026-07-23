La matriz de Reale finaliza la adquisición del 78% de la italiana Lifenet Healthcare

Reale Group, la matriz de Reale Seguros, ha cerrado la adquisición del 78% de Lifenet Healthcare, empresa italiana centrada en la prestación de servicios de diagnóstico y tratamiento sanitarios, según ha anunciado este jueves.

Cabe recordar que el acuerdo se anunció el pasado mes de febrero, pero antes de culminar la operación la empresa necesitaba las autorizaciones regulatorias necesarias.

De esta forma, la aseguradora se ha hecho con la totalidad de la participación que tenía Exor, así como una parte minoritaria de la participación de Invin, el holding de la familia Bedin.

Lifenet Healthcare está presente actualmente en cinco regiones italianas (Lombardía, Piamonte, Lacio, Toscana y Emilia-Romaña) a través de una plataforma que comprende 16 centros ambulatorios y de diagnóstico, seis hospitales y cuatro clínicas oftalmológicas.

En 2026, Lifenet Healthcare prevé generar unos ingresos superiores a los 450 millones de euros, contando con 1.102 camas y más de 5.000 profesionales.

El consejero delegado y fundador, Nicola Bedin, mantendrá una participación a través del hólding del 21% y continuará en su puesto. También se mantiene la totalidad del equipo directivo actual.