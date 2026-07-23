Mapfre refuerza su presencia en Estados Unidos con la compra de Safety Insurance por 1.352 millones de euros

Mapfre ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% de la aseguradora estadounidense Safety Insurance Group, en una operación valorada en aproximadamente 1.542 millones de dólares (unos 1.352 millones de euros), según ha informado este jueves.

Esta operación "está alineada con la estrategia a largo plazo del Grupo y se espera que aporte un valor significativo a Mapfre y a sus accionistas", ha detallado la aseguradora.

En esta línea, Antonio Huertas, presidente y CEO de Mapfre, ha asegurado que "esta operación está alineada con los objetivos estratégicos de Mapfre de reforzar nuestra posición en los mercados donde ya operamos, concretamente, en este caso, en Massachusetts y en varios estados del nordeste de Estados Unidos".

Y ha añadido que "estoy convencido de que la combinación de nuestras capacidades nos permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en EEUU impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas, a la vez situándonos en una posición privilegiada para acelerar nuestro crecimiento en los atractivos y desarrollados estados del nordeste".

En concreto, la transacción se llevará a cabo a través de Mapfre U.S.A. Corporation, filial íntegramente participada por la aseguradora española.

Safety Insurance, cotizada en el Nasdaq Global Market, cuenta con una posición destacada en Massachusetts y presencia en otros estados del noreste de Estados Unidos.

Los accionistas de Safety recibirán una contraprestación en efectivo de 105 dólares estadounidenses por acción.

Solvencia

En términos de solvencia, Mapfre estima un impacto de 10 puntos en su ratio de Solvencia II, que, no obstante, se mantendrá dentro del rango objetivo del 175% al 225% fijado por el consejo de administración.

La adquisición ya cuenta con las autorizaciones societarias internas necesarias, si bien está sujeta a las condiciones habituales, entre ellas la aprobación por parte de los accionistas de Safety y las correspondientes autorizaciones regulatorias.

El cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2027.