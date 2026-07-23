Mapfre gana 624,2 millones de euros en el primer semestre del año, un 9,4% más

Mapfre registró un beneficio neto de 624,2 millones de euros en el primer semestre del año. Esta cifra supone un incremento del 9,4% respecto al año anterior, según ha informado este jueves.

Los ingresos totales de la compañía se elevaron un 1,5%, hasta los 19.007,9 millones de euros.

Por su parte, las primas se sitúan cerca de los 16.130 millones, un 1,1% más.

"Los primeros seis meses del año confirman la excelente evolución del Grupo. El modelo de negocio diversificado nos permite, con la prudencia debida, ser optimistas para la segunda parte del año. La operación en Estados Unidos reforzará nuestro liderazgo en varios estados de la zona noreste, generando más valor para nuestros clientes y accionistas", ha subrayado Antonio Huertas, presidente y CEO de Mapfre.

Las primas de No Vida crecieron un 0,3%, hasta los 12.314 millones de euros. De esa cifra, el negocio de Seguros Generales se contrajo un 1,1%, hasta los 4.625,4 millones, mientras que Autos avanzó un 1,4%, hasta los 3.364,4 millones.

Por regiones

El segmento de Salud y Accidentes se situó en 1.695,1 millones, un 8% más, al tiempo que el Reaseguro fue de 4.114 millones, un 1,5% menos.

El negocio de Vida contabilizó unas primas totales de 3.812,9 millones de euros, un 3,8% más. Vida Riesgo creció un 8,7%, hasta los 1.448,2 millones, mientras que Vida Ahorro se contrajo un 0,6%, hasta los 2.051,7 millones. El reaseguro de Vida fue de 313 millones, un 12,6% más.

Por regiones, Iberia incrementa su beneficio hasta los 279 millones, un 16,6% más.

En Brasil, Mapfre contabilizó un beneficio neto de 136,3 millones de euros, un 4,3% más, mientras que el resto de Latinoamérica se contrajo un 12,2%, hasta los 81,3 millones. Las primas se situaron en 2.2248,8 millones (+4,1%) y 3.099,3 millones (+6,6%), respectivamente.

Terremotos en Venezuela

Respecto a los terremotos en Venezuela de finales de junio, considerando la información actualmente disponible, "se ha realizado una estimación conservadora del siniestro, con un impacto atribuible máximo de 25 millones", ha detallado la compañía.

Norteamérica contabilizó unas primas de 1.285,6 millones, un 6,9% menos, mientras que los beneficios avanzaron un 14,1%, hasta los 68,8 millones.

La reaseguradora Mapfre Re registró 4.338,7 millones en primas, un 1,5% menos, con un alza del 24,6% del beneficio, hasta 185,6 millones. La filial de asistencia Mawdy elevó un 3,2% su beneficio, hasta los 1,7 millones de euros.