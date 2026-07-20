Occident incorpora un nuevo servicio de televeterinaria a su seguro de mascotas

Occident ha incorporado un nuevo servicio de televeterinaria en su seguro Mascotas. Este permite a los asegurados acceder de forma rápida y cómoda a asesoramiento veterinario profesional sin necesidad de desplazarse.

El nuevo servicio, disponible tanto para nuevos clientes como para los ya asegurados, permite realizar consultas a través de teléfono, internet o videoconsulta , ofreciendo orientación profesional sobre salud, bienestar y cuidados cotidianos de los animales de compañía.

"El servicio de televeterinaria se estructura en tres niveles de atención, diseñados para dar respuesta a distintas necesidades de los asegurados", según ha detallado la aseguradora en un comunicado.

Por una parte, el servicio incorpora consultas veterinarias por videoconsulta con cita previa, en las que un veterinario puede valorar síntomas, orientar sobre posibles enfermedades o recomendar medidas preventivas y terapéuticas, evitando desplazamientos innecesarios a una clínica.

Las videoconsultas se gestionan a través del portal mascotas.occident.com, donde el asegurado puede registrarse y reservar cita mediante una agenda online y está disponible de lunes a viernes, de 9h a 19h, excepto festivos nacionales.

Orientación veterinaria

Asimismo, ofrece orientación veterinaria general, que permite resolver dudas frecuentes sobre la salud y el bienestar del animal, incluyendo aspectos relacionados con la alimentación, el comportamiento, el calendario de vacunación o las recomendaciones preventivas.

Finalmente, incluye un servicio de asesoramiento integral, orientado a facilitar la convivencia y gestión diaria de las mascotas.

En esta línea, el director de seguros de particulares de Occident, Sergio López, ha resaltado que "con esta incorporación, reforzamos nuestro seguro Mascotas con un servicio que facilita a los asegurados el acceso a la orientación veterinaria profesional de una forma cómoda, ágil y cercana, para acompañarlos en el cuidado y bienestar de sus animales".