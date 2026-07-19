Manuel Aguilera (Mapfre México): "Latinoamérica es una apuesta a largo plazo y de compromiso social"

Latinoamérica juega un papel fundamental para Mapfre. "América Latina no es importante, es importantísima", remarca Manuel Aguilera Verduzco, presidente de Mapfre México y director general de Mapfre Economics.

El directivo subraya que el grupo concibe su actividad en Latinoamérica como una apuesta de inversión a largo plazo y, además, como un compromiso que "influye de manera importante" en las sociedades en las que opera.

"Mapfre está presente en todos los países de América Latina con excepción de Bolivia" y "tiene ya muchos años en muchos de estos países", recuerda en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, sigue presente en mercados donde "las condiciones económicas se han deteriorado", como Venezuela, donde "Mapfre no se ha ido".

En esta línea, Aguilera destaca que "Mapfre es el principal grupo asegurador de no vida en América Latina y es el grupo internacional asegurador más importante de América Latina".

Respecto a la diversidad de riesgos en la región, admite que "América Latina es una región bastante homogénea en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es muy heterogénea".

Cita los riesgos sísmicos en "Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, México", la exposición a huracanes y ciclones en Centroamérica, el Caribe y México, y recuerda que "Mapfre está en todos esos riesgos".

Mercado asegurador

"Independientemente de las particularidades que cada país tiene, la oferta de protección que ofrece Mapfre es bastante consistente y homogénea a lo largo de toda la región", subraya.

El mercado asegurador español se ha consolidado tras facturar casi 86.000 millones de euros en primas en 2025. Al respecto, Aguilera afirma que "es un sector que se ha venido desarrollando de manera muy dinámica, no solamente el año pasado, sino durante los últimos años".

Así, sostiene que "España sigue teniendo grupos aseguradores que son importantes no solamente a nivel local, sino a nivel europeo y global".

No obstante, recuerda un indicador que Mapfre Economics incluye en sus informes: "La brecha de protección aseguradora". Aguilera la define como "un indicador estructural de los niveles de desarrollo de la seguridad".

Manuel Aguilera Verduzco, presidente de Mapfre México. Mapfre

En esta línea apunta que, en España, "el segmento de los seguros de no vida está bastante bien desarrollado frente a otros países europeos". "No así en el caso del segmento de los seguros de vida donde, al comparar, el nivel de desarrollo es relativamente menor", sostiene.

Aguilera explica que el auge del seguro de salud privado "no es privativo de España", sino que responde a una dinámica común en muchos países.

Seguro de salud

De hecho, el seguro se ha convertido en "un complemento de la seguridad social", especialmente "ante las presiones de los presupuestos públicos para poder seguir financiando con la misma velocidad a los sistemas de salud".

En este contexto, "las listas de espera se hacen más largas" y las personas recurren al seguro privado "para poder tener ciertos padecimientos o enfermedades, digamos, menores atendidos más rápidamente", mientras "dejan la protección de la seguridad social para enfermedades de naturaleza más compleja".

El presidente de Mapfre México aboga por esa "complementariedad" que a su juicio, "es muy positiva porque desahoga un poco la presión sobre los sistemas públicos".

Sobre el aumento de eventos extremos, Aguilera coincide en que "cada día nos encontramos más catástrofes naturales" y destaca la importancia de "potenciar más el conocimiento y el papel que juega el seguro en estos casos".

Situación económica de España

En el caso de España, cita el papel del Consorcio de Compensación, pero advierte de que "nunca uno sabe la naturaleza de lo que pueda pasar", lo que refuerza la necesidad de concienciación y cobertura.

Respecto a la situación económica de España, destaca que navega en un entorno de "incertidumbre" permanente que, aunque ya no genera impactos tan bruscos como en otros momentos, sí puede estar introduciendo cambios estructurales con efectos sobre el funcionamiento económico futuro.

Aguilera destaca que la economía presenta ventajas frente a otros países europeos, sobre todo por el peso del sector servicios y del turismo, que están impulsando el crecimiento "por el lado del consumo".

Sin embargo, recuerda que el consumo es un motor de corto plazo, mientras que el verdadero determinante del crecimiento sostenible es la inversión.

Por ello, considera que, aunque el dinamismo actual se mantenga en 2027, el reto está en consolidar una base de crecimiento más sólida a largo plazo.

Sobre el papel de España en Europa, señala que el continente debería tener una presencia más relevante en el contexto geopolítico global, especialmente frente al peso de Estados Unidos y China. En el plano interno, añade que España no ha modificado sustancialmente su posición dentro de la Unión Europea en los últimos años, aunque cree que podría desempeñar un papel más importante.

En el plano geopolítico, el directivo considera que "Europa está jugando un papel importante, quizás no tan importante como el que debiera, como un tercer polo a nivel de la geopolítica global con China y los Estados Unidos".

Dentro de ese tablero, apunta que "España pues tiene un papel que creo que no se ha modificado sustancialmente en los últimos años" y que "debiera ser más importante que el que juega actualmente".

A su juicio, depende en gran medida de "temas de naturaleza política y de las decisiones sobre qué tanto desea el Gobierno español involucrarse en determinados asuntos internacionales".

Preguntado por la capacidad de España para afrontar un eventual shock económico y financiero a corto plazo, Aguilera subraya que en Mapfre Economics realizan simulaciones no solo sobre el “escenario base, al que otorgan un mayor nivel de probabilidad de ocurrencia", sino también sobre "escenarios de cola extremos" que incorporan desajustes geopolíticos y volatilidades importantes.

Incluso en esos escenarios de "volatilidad extrema", que reconoce de baja probabilidad, su perspectiva es que "la economía española seguiría mostrando resistencia".

Es decir, "la economía española, por lo menos en el corto plazo, está preparada para esas" perturbaciones, resume.