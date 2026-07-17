Allianz España entra en el capital de Damantia Technologies para impulsar la digitalización del negocio

Allianz Seguros ha alcanzado un acuerdo con Damantia Technologies por el que la aseguradora se incorpora al capital de la startup tecnológica, según ha informado este viernes.

La aseguradora ha detallado que la operación se enmarca en la estrategia de transformación digital de Allianz España.

"Tiene como objetivo acelerar el desarrollo de herramientas tecnológicas dirigidas a mejorar la eficiencia operativa de las aseguradoras y de la red de mediación, así como optimizar la experiencia de los clientes", ha destacado.

Damantia Technologies desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos para automatizar procesos, facilitar la toma de decisiones y acelerar la adaptación del sector asegurador a las nuevas exigencias del mercado. Sus herramientas están orientadas tanto a compañías aseguradoras como a mediadores.

Con esta inversión, Allianz pretende reforzar la evolución tecnológica de toda su cadena de valor, con especial atención a la mejora de los procesos de principio a fin ('end to end') en su relación con los mediadores.

La compañía busca avanzar hacia modelos de trabajo "más ágiles, sencillos y eficientes" que permitan reducir las tareas administrativas y dedicar más tiempo al asesoramiento y la atención al cliente.

Como parte de esta colaboración, ambas firmas impulsarán el desarrollo y la implantación de nuevas soluciones digitales destinadas a facilitar la actividad diaria de los mediadores, incrementar su productividad y ofrecer un servicio más ágil, personalizado y transparente.

Innovación

El consejero delegado de Allianz España, Veit Stutz, ha señalado que la transformación del canal de mediación "requiere combinar cercanía, conocimiento y tecnología".

Y ha añadido que la compañía comparte con Damantia la visión de que la innovación "debe estar al servicio de los mediadores", ayudándoles a ganar eficiencia, simplificar procesos y aportar un mayor valor al cliente.

Por su parte, los administradores de Damantia Technologies, Carlos Rosillo y Jesús Rodríguez, han destacado que la entrada de Allianz en el capital de la empresa supone "un importante respaldo" a su estrategia de transformar la distribución aseguradora mediante la tecnología.

Asimismo, han subrayado que la alianza permitirá acelerar el desarrollo de nuevas soluciones para contribuir a la modernización del ecosistema asegurador.