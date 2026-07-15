El seguro, la regulación y las reformas estructurales: claves para el futuro económico de Latinoamérica

La región cuenta con el mayor potencial de expansión agrícola y un mercado interno de 700 millones de personas, con una población más joven que la europea.

Iberoamérica tiene una matriz eléctrica limpia en dos tercios de su territorio, lo cual es clave para el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

La región posee el 23% de los bosques tropicales, el 31% del agua potable mundial y seis de los 17 países más megadiversos del planeta.

Andrés Allamand destaca que Iberoamérica está en un punto de inflexión global por su valor estratégico y el interés de potencias como EEUU, China, la UE y la India.

El XI Encuentro de Empresas Multilatinas arrancó con un diagnóstico claro para América Latina: la región necesita reforzar su seguridad jurídica, estabilidad institucional e inversión para superar un crecimiento proyectado en el 2% para los próximos años.

En la mesa redonda sobre el Panorama económico de América Latina han participado Jose Manuel González-Páramo. Ex Consejero Ejecutivo del BCE y del Banco de España. Profesor de IESE Business School; Manuel Aguilera Verduzco. Presidente de Mapfre México y Marisol de Francisco. Research Manager for Latin America, Banco Santander

Entre los ponentes también se encontraban Rafael Domenech. Responsable de Análisis Económico, BBVA; Luis Jiménez-McInnis. Representante para Europa, BID - Banco Interamericano de Desarrollo y Paulina Beato. Catedrática de Análisis Económico Juan Vázquez Zamora. Jefe para América Latina y el Caribe, División de Dinámicas de Desarrollo Regional, Centro de Desarrollo de la OCDE.

Para empezar Manuel Aguilera Verduzco, presidente de Mapfre México, subraya que "el seguro es un producto financiero que además de cubrir tiene impactos en el funcionamiento económico muy importante", al aportar estabilidad y continuidad a la actividad.

En este sentido, destaca que estos instrumentos "permiten dar continuidad a la economía en su conjunto" y generan beneficios como la estabilización del consumo de las familias tras los siniestros, al movilizar fondos que amortiguan los efectos económicos adversos.

Desde Mapfre Economics, explica que "hemos calculado la brecha de protección del seguro", un concepto dinámico vinculado al crecimiento económico y al nivel de educación financiera.

Actualmente, esta brecha alcanza "134.000 millones de dólares", equivalentes al "4,7% del PIB", lo que evidencia un amplio espacio de aseguramiento aún no cubierto.

Reforzar el ahorro

No obstante, apunta a un proceso de convergencia en marcha para reducir este desfase, en paralelo a la identificación de las necesidades de ahorro de las sociedades y del papel que puede desempeñar el sector asegurador.

Paulina Beato, catedrática de Análisis Económico, subraya la necesidad de reforzar el ahorro y, sobre todo, de contar con "un marco de regulación, un marco institucional que además de generar ahorro, haga que ese ahorro vaya a la inversión".

En este contexto, recuerda principios básicos de la teoría económica: aunque el mercado es eficiente en la asignación de recursos, en la práctica presenta limitaciones, especialmente en sectores con infraestructuras y rendimientos crecientes.

Por ello, advierte de que no existe un sistema perfecto y que reguladores y sociedad deben asumir que la regulación será "un poquito imperfecta", pero debe buscar un equilibrio entre eficiencia, información e incentivos.

Finalmente, resalta la importancia de la interoperabilidad y de reglas claras en el intercambio de datos, al considerar que "nadie puede mantener ni una red, ni dar servicio si no tenemos una regla del juego" que garantice la consistencia y el uso eficaz de la información.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico del BBVA , anticipa un crecimiento moderado para América Latina, con tasas cercanas al "2% en 2026" y "2% en 2027". En el plano macroeconómico, advierte de presiones inflacionistas y desequilibrios fiscales en algunos países, como Colombia —con inflación y déficit en torno al “7%”—, lo que limita el margen de la política económica.

En México, en cambio, señala que el principal lastre es la debilidad de la inversión, pese a una inflación más controlada, mientras que Brasil presenta también tensiones inflacionarias y fiscales.

Frente a este contexto, identifica oportunidades en economías como Perú, con crecimientos superiores al 3%, demanda interna dinámica y una posición fiscal sólida, y en Argentina, donde prevé avances con un crecimiento cercano al 3% y una inflación en descenso hacia el “20%”.

Posición geopolítica

No obstante, subraya que el potencial de la región dependerá de la capacidad de los países para ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y políticas favorables a la inversión, más allá de la orientación ideológica de los gobiernos.

Asimismo, destaca que América Latina parte de una posición geopolítica relativamente favorable, aunque con un historial de escasa convergencia: en más de tres décadas apenas ha mejorado su renta relativa frente a Estados Unidos.

Doménech concluye que el principal desafío no es solo generar ahorro, sino transformarlo en inversión productiva. Para ello, propone una agenda de reformas centrada en reforzar las instituciones y la seguridad jurídica, mejorar el capital humano, elevar la inversión, reducir la informalidad y fomentar la apertura comercial.

José Manuel González-Páramo, ex consejero ejecutivo del BCE y del Banco de España, señala que la crisis de América Latina responde en gran medida a "una crisis de soberanía", vinculada a factores como la elevada deuda externa en moneda extranjera, la "dominancia fiscal" derivada de presupuestos desequilibrados, el impacto de shocks externos y la debilidad de la banca doméstica.

Ante este escenario, defiende reforzar la arquitectura financiera internacional mediante una mejor gobernanza fiscal, así como el desarrollo de redes de seguridad financiera y la integración de los mercados de capitales para evitar nuevas crisis.

Por su parte, Juan Vázquez Zamora, de la OCDE, advierte de que conflictos como "la guerra de Irán afecta el mercado de los fertilizantes", aunque subraya que América Latina está mejor preparada gracias a su base de recursos naturales y a la relación entre energía, fertilizantes y alimentos.

En este contexto, destaca que la prioridad es "proteger a los más vulnerables" y aprovechar la coyuntura como una oportunidad para avanzar en la diversificación energética.

Además, recuerda que la región concentra "alrededor del 30% de los recursos de minerales críticos", lo que refuerza su potencial estratégico.

Finalmente, Wenceslao Bunge Saravia, embajador de Argentina en España, sostiene que el rezago económico del país responde a "una mala gestión" pese a contar con abundantes recursos naturales. Subraya que actualmente Argentina tiene “un tercio del PIB de España” y defiende la necesidad de "una gestión diferente", en un contexto en el que la sociedad es cada vez más consciente del deterioro acumulado.

Asimismo, aboga por "dignificar el trabajo" y atraer inversión, incluyendo "más emplazamiento de empresas españolas".