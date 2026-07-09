DKV nombra a Albert Gómez Facerías como nuevo director de los ramos No Salud

DKV ha anunciado el nombramiento de Albert Gómez Facerías como nuevo director de los ramos No Salud.

En concreto, quedarán bajo su supervisión los ramos de Decesos, Hogar, Renta, Accidentes y Vida.

El directivo tendrá un papel "más orientado al impulso de la estrategia del negocio de No Salud, al seguimiento integral de los ramos y a la identificación de oportunidades de crecimiento rentable entre sus nuevas responsabilidades", según ha detallado la aseguradora.

Gómez Facerías ocupaba el cargo de adjunto a la dirección de Decesos, Hogar y Vida.

Albert Gómez quiere afrontar esta nueva etapa con la ambición de "seguir construyendo, junto a todas las personas que integran Seguros Generales, un área cada vez más sólida y reconocible dentro de DKV, capaz de contribuir de forma decisiva a los resultados de la compañía desde la colaboración con el resto de la organización".

Además, ha señalado que asume el reto "en un contexto de transformación organizativa en el que, siendo un equipo compacto, estamos demostrando una gran capacidad de adaptación y aportación de valor, y en el que espero que podamos seguir desarrollando el área y sus capacidades para acompañar los retos de crecimiento del negocio en los próximos años".

El nuevo director de ramos No Salud ha querido agradecer especialmente a Luis Lens, director general de Seguros Generales y subdirector general comercial, y al conjunto de la dirección de DKV, la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad.