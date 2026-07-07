Una mujer con su mascota.

Una mujer con su mascota. CaixaBank

Observatorio seguros

CaixaBank lanza un seguro para cubrir los gastos veterinarios de los animales domésticos

MyBox Mascotas incluye un chat y videoconsulta con profesionales.

El producto ha sido desarrollado por SegurCaixa Adeslas.

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CaixaBank ha lanzado un seguro que busca cubrir los gastos veterinarios, tanto preventivos como imprevistos, de mascotas y animales de compañía de sus clientes.

El producto MyBox Mascotas ha sido desarrollado por SegurCaixa Adeslas, según ha informado este martes.

El servicio incluye coberturas de gastos veterinarios para perros y gatos, responsabilidad civil y servicio telefónico de orientación veterinaria, así como los gastos del día a día de sus mascotas, como vacunas preventivas, y ante aquellos imprevistos derivados de enfermedades y accidentes.

Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros, durante su intervención en la segunda jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'.

La aseguradora ha detallado que el seguro responde a una nueva realidad social, por la que las mascotas "son ya un miembro más de la familia", y requieren de soluciones específicas.

MyBox Mascotas ofrece así a los clientes de CaixaBank acudir a uno de los 650 centros asociados al producto sin coste.

También tendrán disponible atención veterinaria sin coste por enfermedad y accidente con un límite de gasto anual, cuyo capital será elegible a la hora de la contratación con opciones de 1.000 euros, 2.000 euros y 3.000 euros anuales.

En estos gastos se incluyen pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en clínica veterinaria, entre otros.

También incluye gastos por sacrificio y entierro o incineración, con un reembolso de 350 euros, y una cobertura de responsabilidad civil de 300.000 euros para protegerse frente a posibles daños personales o materiales que su mascota pueda ocasionar a terceros.