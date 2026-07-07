CaixaBank lanza un seguro para cubrir los gastos veterinarios de los animales domésticos

CaixaBank ha lanzado un seguro que busca cubrir los gastos veterinarios, tanto preventivos como imprevistos, de mascotas y animales de compañía de sus clientes.

El producto MyBox Mascotas ha sido desarrollado por SegurCaixa Adeslas, según ha informado este martes.

El servicio incluye coberturas de gastos veterinarios para perros y gatos, responsabilidad civil y servicio telefónico de orientación veterinaria, así como los gastos del día a día de sus mascotas, como vacunas preventivas, y ante aquellos imprevistos derivados de enfermedades y accidentes.

La aseguradora ha detallado que el seguro responde a una nueva realidad social, por la que las mascotas "son ya un miembro más de la familia", y requieren de soluciones específicas.

MyBox Mascotas ofrece así a los clientes de CaixaBank acudir a uno de los 650 centros asociados al producto sin coste.

También tendrán disponible atención veterinaria sin coste por enfermedad y accidente con un límite de gasto anual, cuyo capital será elegible a la hora de la contratación con opciones de 1.000 euros, 2.000 euros y 3.000 euros anuales.

En estos gastos se incluyen pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en clínica veterinaria, entre otros.

También incluye gastos por sacrificio y entierro o incineración, con un reembolso de 350 euros, y una cobertura de responsabilidad civil de 300.000 euros para protegerse frente a posibles daños personales o materiales que su mascota pueda ocasionar a terceros.