Mutuactivos lanza un seguro de vida-ahorro al 3% vinculado a fondos y carteras propias

Mutuactivos ha lanzado Plan Ahorro Plus Compromiso II, un seguro de vida-ahorro con una rentabilidad neta garantizada del 3% durante el primer año, ligado a la contratación de una cartera o un fondo de inversión de la propia gestora.

El producto exige dinero nuevo, una aportación mínima de 10.000 euros y mantener el mismo importe invertido en ambos vehículos durante toda la vigencia.

La entidad subraya que la misma cantidad aportada en el seguro deberá invertirse en una cartera de gestión discrecional o en un fondo de inversión de la gestora.

El producto ofrece una rentabilidad neta garantizada del 3% durante el primer año. Pasado ese periodo, el tipo garantizado se revisará trimestralmente.

La contratación requiere otra aportación equivalente en la cartera o el fondo elegido. Si el cliente reembolsa el seguro antes de cumplir un año, se aplicará una penalización del 2%.

Carteras de gestión

Además de la devolución del capital aportado y la rentabilidad garantizada al vencimiento, el seguro incluye una prestación por fallecimiento de 600 euros. El producto está respaldado por la solvencia de Mutua Madrileña.

La parte vinculada a la inversión puede canalizarse a través de carteras de gestión discrecional o fondos mixtos de Mutuactivos. En carteras, la oferta incluye opciones de renta fija y perfiles con diferente exposición a renta variable, desde conservadores hasta más dinámicos.

Entre los fondos citados figuran Mutuafondo Evolución, Equilibrio, Flexibilidad, Fortaleza y Crecimiento, todos ellos con distintos niveles de riesgo. La entidad destaca que el cliente debe mantener en todo momento el mismo saldo en ambos productos.