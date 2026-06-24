Antonio Huertas (Mapfre) muestra su "mayor deseo" de crecer en seguro de vida y asesoramiento patrimonial

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha compartido que el "apetito" y "mayor deseo" de la compañía es crecer en seguro de vida y asesoramiento patrimonial.

Huertas ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

También ha afirmado que la salida de Muface fue la decisión "adecuada" y ha adelantado la importancia que tendrá la inteligencia artificial (IA) en el ámbito del seguro.

"Queremos seguir creciendo en autos, como es normal, pero nuestro apetito, nuestro mayor deseo, es crecer sobre todo en vida, asesoramiento patrimonial y complemento de la calidad de vida de los ciudadanos; también el seguro de salud forma parte de ese abanico", ha enumerado.

Además, espera crecer en el seguro personal y empresarial y desarrollar actuaciones en otros países donde puedan "complementar" su oferta de productos y de servicios y ha apuntado al "buen nivel de éxito" que está teniendo la firma con su actividad de seguros de salud en varios mercados.

Muface

Por el contrario, considera que el "apetito" no debería estar en entrar en licitaciones de pequeñas mutualidades o en Muface.

"Muface nos pilla, hablando coloquialmente, muy lejos. Hace 14 años decidimos salir y creo que fue la decisión adecuada y el tiempo nos ha dado la razón", sostiene.

Por otra parte, ha destacado la apuesta de la aseguradora por la inteligencia artificial, que incluye una inversión global de 1.000 millones de euros cada año en tecnología, el ecosistema de soluciones integral Reef, un primer manifiesto de uso de la IA -es la primera compañía del Ibex 35 con un manifiesto propio y público-, un plan de adopción de IA en todo el mundo y la IA Academy para formación del personal -donde asegura que no habrá ningún despido- e "impactos inmediatos" en trabajadores seniors y en jóvenes.

En ese sentido, ha calificado de "error" que las empresas no contraten jóvenes para formarlos y realicen esas funciones con IA: "Hay que prepararlos para que entiendan el mercado laboral al que se van a enfrentar", resalta.

"El riesgo es pedirles que construyan su futuro con un horizonte profesional y personal creíble, con una formación útil, con empleo consistente y con un salario digno. Eso es lo difícil y eso es lo que las empresas tenemos la obligación de desarrollar. Esa responsabilidad que tenemos nos la tenemos que exigir, porque nadie nos la va a pedir", continúa.

"Todo el mundo que sobreviva, todas las empresas que quieran sobrevivir en los próximos tres años, de ahí en adelante, van a trabajar con IA. Lo importante es que sepamos integrarla con criterio", expone Huertas, quien advierte de que "va a producir, y hay que asumirlo, convulsiones" en las empresas, los sectores, los modelos de negocio y las maneras de integrar los productos.