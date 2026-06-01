BBVA Seguros gana 75,5 millones en el primer trimestre del año, un 7,5% más

BBVA Seguros obtuvo un beneficio neto de 75,5 millones de euros en el conjunto de los tres primeros meses de 2026, lo que supone un alza del 7,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado este lunes la entidad financiera presidida por Carlos Torres.

Hasta marzo, la sociedad registró casi 792 millones de euros en primas, lo que supone un alza del 20,2% respecto al primer semestre de 2025. En este sentido, el incremento estuvo motivado por "una mayor actividad tanto en los negocios de riesgo como de ahorro", tal y como ha argumentado el banco.

En el conjunto de la actividad, las primas de los negocios individuales de riesgo y ahorro alcanzaron casi los 722 millones de euros (+20,6% interanual). De esta facturación, 496,2 millones de euros corresponden a los productos de ahorro, con un alza del 30%.

Una cifra que refleja "el compromiso de acompañar a los clientes con soluciones que aporten certidumbre y estabilidad en un contexto marcado por la volatilidad", según ha explicado el consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita.

En cuanto a los productos de riesgo, destacó Salud con un crecimiento del 12%, por encima de la media del sector. A cierre del primer trimestre de 2026, el total de provisiones gestionadas en el negocio de vida por BBVA Seguros superó los 11.708 millones de euros (+9,4% interanual).

Vida Ahorro

Por otro lado, el banco vasco ha destacado que el producto con el crecimiento más destacado fue el 'Plan de Ahorro Garantizado' con un 40,5%, donde las primas emitidas alcanzaron los 106 millones de euros.

Asimismo, BBVA ha resaltado que otro de los productos de Vida Ahorro que obtuvo un crecimiento elevado fue el 'PIAS' (Plan Individual de Ahorro Sistemático) con un 27,8%. En él las primas superaron los 238 millones de euros.

Por último, la entidad financiera ha reconocido que las Rentas Aseguradas experimentaron un alza del 35% en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Con todo, en el conjunto de negocios de seguros de BBVA en España, el volumen de primas gestionadas alcanzó los 1.044 millones de euros, con un crecimiento del 18% interanual.