El Grupo Generali une su negocio global de cuidado bajo la nueva marca Redion

El Grupo Generali ha anunciado la nueva marca Redion, en la que une a Europ Assistance y Generali Employee Benefits (GEB) como el negocio global de cuidado del grupo, centrado en el cuidado de las personas, bajo una única identidad y una única oferta.

Según datos de la compañía, con más de 12.000 empleados, cobertura en más de 190 países y 5.800 millones de euros de volumen de negocio, Redion es el número uno mundial en beneficios para empleados -tras la adquisición de Swiss Life Network a principios de 2026- y el número dos en asistencia y seguros de viaje. Antoine Parisi, actual CEO de Generali Care Hub, liderará Redion como CEO del grupo.

Redion presta servicio a empresas multinacionales, compañías globales de viajes, instituciones financieras y sus clientes finales, ofreciendo servicios que abarcan seguros de viaje, asistencia de emergencia y médica, protección de empleados (vida, discapacidad, accidentes, cobertura médica), soluciones de salud y movilidad, así como programas globales B2B2C y seguros integrados para instituciones financieras, plataformas de viajes y empleadores multinacionales.

Antoine Parisi, Global CEO de Redion, ha afirmado que "Redion refleja la determinación de nuestros equipos por ofrecer a clientes y partners en todo el mundo una propuesta mejorada, integrada y apoyada en la tecnología. Una única marca implica una única estrategia de datos, una inversión conjunta en inteligencia artificial y un estándar único y reforzado en nuestra base tecnológica".

En esta línea, Jean-Laurent Granier, CEO de Generali France & Global Business Activities y Chairman de Redion, ha subrayado que "desempeño tres roles: como presidente de Redion, como partner de la red a través de GEB, y como cliente en el ámbito de la asistencia. Desde los tres, mi visión es la misma: desde hace tiempo, la realidad de esta organización ha ido muy por delante de la marca que la representaba. La calidad, el alcance global, la verdadera profundidad del conocimiento — todo eso ya es una realidad, y nuestros partners y clientes lo experimentan cada día. Hoy simplemente le damos la marca que merece".

Redion se basa en la combinación de la experiencia de Europ Assistance, creadora de la industria global de la asistencia hace más de 60 años, que ha ampliado su experiencia hacia los seguros de viaje, la asistencia en carretera y los servicios personales; y GEB, el negocio global dedicado al capital humano de las empresas multinacionales y "líder indiscutido a nivel mundial en beneficios para empleados", señala la organización.

Ahora, bajo la marca Redion, estas dos áreas de especialización se unifican con una única estrategia de datos, inversión conjunta en inteligencia artificial y un estándar común y reforzado en tecnología y operaciones, disponible para todos los clientes y partners, en todos los mercados.

"Para los clientes y partners actuales, existe total continuidad. Los contratos, los equipos de servicio, los números de teléfono y los SLA se mantienen sin cambios. La marca es nueva; el compromiso es el mismo de siempre, el que nos ha definido durante décadas", han trasladado desde Redion.