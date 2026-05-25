El seguro de mascotas avanza en España, pero solo el 50% de los dueños cuenta con una póliza

El seguro de mascotas gana presencia en España, aunque la penetración sigue siendo limitada. Sólo el 49,6% de los propietarios cuenta con una póliza para proteger a su animal, pese a que el 74% afirma tener mascota, según un estudio de Guidewire.

El 'Estudio sobre la visión de los clientes de seguros en Europa 2026' basado en más de 4.000 encuestas realizadas en España, Francia, Alemania y Reino Unido, muestra además que el 64% de los españoles con seguro de mascotas declara estar satisfecho con su póliza actual.

Cabe recordar que desde septiembre de 2023, la Ley de Bienestar Animal obliga a todos los propietarios de perros a contar con un seguro de responsabilidad civil, con independencia de la raza.

Las aseguradoras cuentan con productos específicos para animales de compañía, diseñados para cubrir tanto riesgos básicos como necesidades más especializadas derivadas del cuidado veterinario y la responsabilidad del propietario.

Estas pólizas suelen incluir coberturas de responsabilidad civil por daños a terceros, asistencia veterinaria por enfermedad o accidente, gastos quirúrgicos, hospitalización e incluso servicios de medicina preventiva como vacunación o revisiones periódicas.

Aseguradoras

Algunas modalidades más completas incorporan indemnizaciones por fallecimiento o robo del animal, cobertura de sacrificio necesario, asesoramiento telefónico veterinario y servicios complementarios como residencia o cuidado en caso de hospitalización del dueño.

Entre las compañías que ofrecen este tipo de seguros en el mercado español destacan Mapfre, Generali, Asisa, AXA, Sanitas, SegurCaixa Adeslas, Santalucía y Caser.

La propia expansión de este nicho refleja un mayor interés del sector por vincular coberturas veterinarias, responsabilidad civil y servicios de asistencia adaptados al cuidado de perros y gatos.

En paralelo, el sector también se mueve en el plano corporativo. Reale Group ha entrado en el capital de Canitas con una participación del 18,9%, una operación con la que refuerza su apuesta por los servicios vinculados a las mascotas y por un modelo más integrado entre seguro y atención veterinaria.

Ese movimiento confirma que el segmento no solo crece por la vía de la demanda, sino también por una creciente estrategia empresarial de especialización y alianzas en torno al bienestar animal.

Pese a esa oferta creciente, el estudio apunta a que la contratación aún no acompaña el peso que han adquirido las mascotas en los hogares españoles. Guidewire subraya que el 45% de los usuarios no cree que su aseguradora explique con claridad las razones de las subidas de prima en el seguro de mascotas, un aspecto que sigue generando fricción en la relación con el cliente.

Inteligencia artificial

A ello se suma que el 44% reconoce haber buscado en internet los síntomas de su mascota en lugar de acudir directamente al veterinario, mientras que el 43% aceptaría una aplicación basada en inteligencia artificial para revisar su estado de salud.

La inteligencia artificial aparece, precisamente, como uno de los grandes temas del informe, aunque con límites claros. Casi la mitad de los encuestados españoles se sentiría cómoda si una IA le ayudara a gestionar trámites con su aseguradora, pero el 47% no aceptaría que no hubiera intervención humana en la gestión de un siniestro.

El estudio también evidencia diferencias generacionales: entre los 35 y 44 años la aceptación sube, mientras que entre los mayores de 55 años desciende con claridad.

El interés por la protección de las mascotas convive, además, con una mayor sensibilidad hacia el riesgo climático. Casi el 55% de los españoles encuestados se declara preocupado por que un evento de este tipo dañe sus propiedades, una cifra inferior a la de 2025, cuando la Dana de Valencia elevó la inquietud al 63%.

En paralelo, el 41% ha valorado contratar un seguro específico frente a fenómenos climáticos.