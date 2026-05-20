Huertas (Mapfre) reivindica el seguro en Latinoamérica como una herramienta clave contra la pobreza y la vulnerabilidad

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha destacado a Latinoamérica como un motor clave para el futuro del sector asegurador, el desarrollo educativo y el progreso social.

El presidente de Mapfre fue investido este miércoles Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, donde ha defendido que Latinoamérica tiene margen para convertirse en un motor de crecimiento si avanza en educación, inclusión financiera y mayor protección frente a los riesgos.

Asimismo, ha señalado que la informalidad laboral y la baja penetración aseguradora contribuyen a una "brecha de protección" en la región que, según cálculos de Mapfre Economics, supera los 315.000 millones de dólares.

El directivo ha vinculado ese déficit con la informalidad laboral, la exposición a catástrofes naturales y la dificultad de buena parte de la población para acceder a mecanismos de previsión.

"El seguro no es un simple producto financiero. Es la traducción práctica de aquellos principios que los escolásticos salmantinos formularon cuatro siglos antes. Es el ejercicio privado de solidaridad más sofisticado que ha creado el ser humano", ha remarcado.

Fundación Mapfre

Así, ha defendido que "la actividad aseguradora es un escudo social que reduce la vulnerabilidad de las personas y les permite mirar al futuro con mayor certidumbre”.

Huertas también ha reivindicado el peso de Mapfre en el continente y la labor de Fundación Mapfre en educación, prevención y acción social. A su juicio, la compañía ha contribuido a extender una visión del seguro como actividad económica con impacto social directo, especialmente en una región donde la necesidad de protección sigue siendo elevada.

El directivo ha defendido la idea de que el acceso al seguro puede convertirse en una puerta de entrada a la economía formal y en un catalizador para la inclusión financiera, al tiempo que ayuda a mitigar los impactos de la crisis climática y de desastres naturales, fenómenos que golpean con especial dureza a muchos países latinoamericanos.

Huertas ha planteado cinco ejes estratégicos para avanzar hacia una mayor prosperidad en Iberoamérica: educación de calidad como derecho básico, protección frente a catástrofes y transición climática, inclusión digital, promoción del seguro como herramienta de formalización económica y anticipación de los efectos del envejecimiento demográfico.

Por último, ha remarcado la aportación histórica de la Escuela de Salamanca con pensadores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Martín de Azpilcuete como fundamento ético del seguro moderno.