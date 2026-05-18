Munich RE remodela su 'hub' de Vida y Salud en Madrid con dos nuevos nombramientos

Munich RE ha decidido reforzar y reorganizar su hub de Vida y Salud que opera desde Madrid para el Sur de Europa y Latinoamérica, para lo cual ha decidido realizar dos nuevos nombramientos que seguirán dependiendo del consejero delegado del negocio, Alberto Ábalo, según ha informado este lunes.

Dentro de esta nueva configuración, Luis Téllez de Meneses asume la dirección comercial de la región como nuevo responsable de Mercados y Clientes, sucediendo a Esteban Alburquerque. A su vez, este ha sido nombrado responsable de Operaciones de Negocio, que agrupa los equipos regionales de Precios y de Suscripciones y Reclamaciones.

"Esta nueva unidad se ha establecido con el objetivo de impulsar la eficiencia operativa y escalabilidad de procesos, áreas críticas para asegurar la solidez en esta nueva fase de crecimiento", ha explicado Munich RE en un comunicado.

Téllez de Meneses está vinculado a la reaseguradora desde hace nueve años. Anteriormente desarrolló su carrera como actuario y consultor en Axa, WTC o PwC. Es licenciado en Ciencias Actuariales y ADE por la Universidad Pontificia Comillas.

Alburquerque cuenta con una experiencia internacional de más de 10 años dentro de Munich RE, habiendo liderado el negocio de Vida y Salud en Iberia y, hasta el momento, siendo el director comercial regional en Latinoamérica y Sur de Europa.

"Esta evolución de nuestra estructura nos permite adaptarnos de forma mucho más precisa y dinámica al mercado. Nuestro objetivo final es estar más cerca del cliente, ofreciendo un servicio de máxima calidad que combine nuestra histórica fortaleza financiera con la agilidad tecnológica que exige el seguro hoy en día", ha afirmado Ábalo.

El objetivo de la reaseguradora pasa por desarrollar un plan de negocio hasta 2030 centrado en la estructuración financiera, el desarrollo de nuevas soluciones y la consolidación de su negocio tradicional, según ha explicado la firma.

Munich RE apuesta por integrar la Inteligencia Artificial de manera transversal y aportar una mayor escalabilidad a sus operaciones para ofrecer un servicio "más ágil, moderno y sofisticado" a sus clientes.