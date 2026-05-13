Mutua Madrileña compra Reynasa para reforzar su ecosistema de movilidad

El Grupo Mutua Madrileña ha comprado Reynasa, empresa especializada en la distribución de piezas, recambios y neumáticos para la industria auxiliar del automóvil, con el objetivo de integrarla en su ecosistema de movilidad, según ha anunciado este miércoles.

La compañía ha detallado que la adquisición permitirá complementar su oferta de servicios en el sector de la movilidad, donde ya cuenta con la compañía de alquiler de vehículos Centauro, la empresa de car-sharing Voltio y los centros del automóvil Aurgi y Motortown.

La integración dentro de Mutua permitirá mejorar su eficiencia logística, reducir plazos de entrega y facilitar a Mutua la disponibilidad de piezas para sus diferentes negocios de movilidad, según ha explicado el grupo asegurador.

Victor Zambrana, director general adjunto de Seguros y Nuevos Negocios de Mutua Madrileña, ha destacado que esta adquisición se enmarca en la estrategia de la aseguradora de reforzar su posicionamiento como actor clave en los servicios vinculados al automóvil.

Y ha añadido que "con la compra de Reynasa, ampliamos nuestra presencia en el ecosistema de movilidad y, en concreto, en el del mantenimiento y distribución de recambios, en el que ya estábamos posicionados a través de Recomotor".

Por su parte, Antonio López, director general de Reynasa, ha destacado que "manteniendo nuestra identidad y valores, así como abriendo nuevas oportunidades de mejora para nuestro equipo y nuestros clientes. La operación garantiza, además, la continuidad de nuestra relación con el Grupo Serca, del que somos distribuidor asociado y con el que seguiremos desarrollando sinergias".