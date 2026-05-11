Las aseguradoras intensifican su oferta con coberturas específicas contra la ocupación ilegal de viviendas

El mercado asegurador español ha intensificado su respuesta ante la creciente preocupación por la ocupación ilegal. En los últimos meses, las aseguradoras han incorporado nuevas coberturas y garantías específicas en sus pólizas de hogar y defensa jurídica.

Con el objetivo de agilizar la recuperación de los inmuebles y reducir el impacto económico para los propietarios, las principales compañías del sector han adaptado sus productos para hacer frente tanto a la ocupación tradicional como a la denominada inquiokupación.

En este contexto, BBVA Allianz, la joint venture de seguros entre el banco y la aseguradora alemana, anunció la ampliación de su protección de hogar sin coste adicional para sus clientes, incorporando garantías específicas frente a la ocupación ilegal.

La póliza también contempla protección frente a daños derivados de actos vandálicos, gastos de limpieza tras el desalojo, el cambio de cerradura y responsabilidad civil por daños a terceros que pudieran producirse durante la ocupación.

Por su parte, Occident selló una alianza con Movistar Prosegur Alarmas para lanzar un seguro de hogar que incluye como elemento diferencial "el mantenimiento del precio durante los tres primeros años, tanto en la prima del seguro como en la cuota del servicio de alarma".

Occident

El producto, denominado Hogar Doble Protección, refuerza "la respuesta del seguro de hogar frente a la ocupación ilegal, incorporando, sin incremento en el precio, determinadas coberturas específicas, como los honorarios de intermediación necesarios para facilitar el proceso de desocupación del inmueble, la compensación por suministros y los servicios de limpieza tras la recuperación de la vivienda", según explicó la compañía.

Esta estrategia encaja con el enfoque de entidades como Línea Directa, que cuenta con una oferta consolidada centrada en el asesoramiento jurídico integral, la gestión administrativa del desalojo y las compensaciones económicas por los gastos derivados de estas situaciones.

Fuentes de Línea Directa recuerdan a EL ESPAÑOL-Invertia que "hace ahora tres años, en Línea Directa lanzamos el primer seguro específico y completo frente a la ocupación ilegal de la vivienda del mercado asegurador español, contratable tanto como una cobertura de nuestro seguro de hogar como de forma independiente".

En este sentido, subrayan que "tras analizar las inquietudes de los clientes y ver que este riesgo suponía para ellos una inquietud real, decidimos aportar una solución a nuestros asegurados".

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela y Pablo González, secretario general de Línea Directa.

Respecto a la acogida del producto, Línea Directa explica que "casi 8 de cada 10 personas que tienen su seguro de Hogar con Línea Directa tienen también esta cobertura en su póliza, y esto es así porque ha visto que es una garantía que les ofrece protección frente a las principales preocupaciones derivadas de este riesgo, como son el lento y costoso proceso legal para recuperar su vivienda y el coste económico derivado de la propia ocupación".

Por otro lado, especialistas en defensa jurídica como ARAG han reforzado su oferta, permitiendo a los asegurados reclamar no solo la recuperación del inmueble, sino también los daños materiales ocasionados y los costes de los suministros impagados durante el periodo de ocupación.

En este ámbito, el director comercial de ARAG, Juan Carlos Muñoz, señala a este periódico que "una de nuestras ramas de negocio más populares es la de defensa jurídica para los propietarios de una vivienda, y ahí encontramos nuestro seguro ARAG Ocupación Ilegal".

Asimismo, destaca que "nuestra voluntad es ayudar a aquellas personas que se encuentran con una situación complicada como una ocupación ilegal, ya sea de la vivienda habitual como una segunda residencia, y no sepan cómo actuar. Por un precio muy competitivo, nuestro seguro permite dejar el caso en manos de abogados y abogadas especializadas".