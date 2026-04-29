Mapfre gana 311 millones de euros hasta marzo, un 12,7% más

Mapfre obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Hemos cerrado un excelente primer trimestre que confirma que estamos en la senda correcta para cumplir con los compromisos del Plan Estratégico, pese al complejo contexto geopolítico. La rentabilidad continúa mejorando de forma consistente en la mayoría de los negocios, y afrontamos el ejercicio con un optimismo prudente basado en la fortaleza de nuestro modelo de negocio altamente diversificado", ha subrayado el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas.

Las primas se situaron cerca de los 8.400 millones, un 2,2% menos en euros por el efecto de las divisas, aunque a tipos de cambio constantes apenas cayeron un 0,2%.

El ratio combinado de No Vida mejoró hasta el 93,2%, frente al 94,1% de un año antes.

Por regiones, Iberia elevó su beneficio hasta 138 millones de euros, con una mejora del ratio combinado hasta el 94,1%. Latam aportó 114 millones al resultado, con Brasil como principal contribución, mientras que Norteamérica registró un beneficio de 30 millones.

Mapfre Re cerró el trimestre con un beneficio de 85 millones de euros, apoyada en una menor siniestralidad y una mejora del ratio combinado hasta el 96,8%.

El grupo ha señalado además que su ratio de solvencia se situó en el 205,3% a cierre de 2025, en la parte alta de su rango objetivo.

Los fondos propios de la aseguradora se mantuvieron por encima de los 8.900 millones de euros.

Además, el dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2025 se abonará el próximo 28 de mayo.