Mapfre nombra a Óscar García-Serrano nuevo CEO de su filial en Colombia

Mapfre ha nombrado a Óscar García-Serrano CEO de su filial en Colombia en sustitución de Rafael Prado, quien ha decidido realizar un "cambio profesional", según ha informado este lunes en un comunicado.

"García- Serrano es un excelente profesional vinculado a Mapfre desde hace más de 30 años que conoce perfectamente la Región, y especialmente Colombia donde estuvo trabajando para el Grupo cuatro años, por lo que la continuidad de la operación está plenamente garantizada" ha señalado Eduardo Pérez de Lema, CEO de Mapfre Internacional.

Sobre su trayectoria profesional, Oscar García-Serrano es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en Mapfre en 1994. En 1998 se incorporó a Mapfre América ocupando diferentes puestos de responsabilidad hasta que, en 2014, se trasladó a Colombia como CFO de Latam Sur.

En 2018 fue nombrado CFO de la Regional Brasil, donde permaneció hasta que, en abril de 2022, se incorporó a Mapfre S.A. como director general adjunto de Administración y Finanzas, puesto que venía desempeñando hasta ahora.