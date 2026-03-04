El Grupo Mutua gana 520,8 millones de euros en 2025, un 14,8% más, tras elevar sus ingresos un 11,9%

Grupo Mutua cierra 2025 con una mejora de las ganancias. El beneficio neto de la aseguradora el pasado año se situó en 520,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,8%.

Los ingresos de la compañía alcanzaron los 9.757 millones de euros, un 11,9% más. Sólo en España, el avance fue del 13%, hasta los 8.892 millones de euros.

Mutua logró unos resultados "muy satisfactorios" según destacó Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua, durante la presentación de resultados de la aseguradora este miércoles en Madrid.

Por ramos, el de Autos alcanzó unos ingresos por primas de 2.660 millones tras crecer un 13,6%. La compañía ha explicado que el pasado año se captaron 560.000 pólizas netas. Gracias a ello, su cuota de mercado en este segmento se situó en el 18,6%, con un ratio combinado del 96,7%.

Garralda remarcó que "debería haber incentivos a los coches eléctricos, pero también para la compra de coches nuevos debido a la antigüedad media del parque automovilístico en España".

En seguros de Salud, la aseguradora alcanzó un volumen de primas en este ramo de 4.358 millones de euros, un 15,6% más que en el año anterior.

SegurCaixa Adeslas, integrada por el grupo y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos totales de 5.950 millones de euros (un 12,5% más) y un beneficio neto de 560,7 millones de euros, un 31% más.

"Los seguros de salud van a seguir creciendo, pero ya no tanto como a raíz de la pandemia porque es un ramo relativamente maduro", detalló el presidente de la compañía.

Y añadió que "lo que está claro es que las listas de espera han crecido en la sanidad pública y vemos una mayor llegada a los seguros privados. Lo ideal es que convivamos los dos sistemas".

Por su parte, el negocio de El Corte Inglés Seguros incrementó un 9,7% su producción de pólizas, hasta 1,14 millones.

Mutuactivos

En cuanto al ámbito de la gestión de activos, Mutuactivos volvió a superar por segundo año consecutivo los 1.400 millones de euros en captaciones netas de terceros (en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida). Fue especialmente importante en el caso de los fondos, que se ensancharon con 1.337 millones de euros.

Así, la gestora alcanzó en 2025 un récord histórico de patrimonio gestionado de 17.348 millones de euros a cierre de 2025, lo que supone un 20% más que el año anterior.